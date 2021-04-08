Atakum’da camiler Ramazan’a hazır Atakum Belediyesi’nden camilerde Ramazan temizliği

Atakum Belediyesi, Ramazan ayı öncesinde kentteki camilerde derinlemesine temizlik çalışması gerçekleştirdi. Yerlerinden çıkarılarak yıkanması zor halıları cami içerisinde yıkama işleminden geçiren ekipler, dezenfeksiyon da yaparak Atakum’da camileri Ramazan’a hazırladı.

Yıl boyunca ibadethanelerde temizlik çalışmalarını sürdüren Atakum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı öncesinde camilerde kapsamlı temizlik ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi.



Halılarda özenli temizlik

Ekipler, Ramazan ayı boyunca yoğunlukla kullanılacak tüm camilerde yerlerinden çıkarılması zor halıları halı yıkama makinesiyle yerinde kirlerden arındırarak tertemiz görünüme kavuşturdu. Kentin en büyük ve kalabalık camilerde başlayan derinlemesine temizlik çalışması, uzak mahallelerde de devam etti. Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Hijyen Timi ise halıların haricindeki bölgelerde dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirerek korona virüse karşı tedbirleri artırdı. Cami avlularında da yıkama işlemi gerçekleştiren ekipler, Atakum’un ibadethanelerini kutsal ay Ramazan’a hazır hale getirdi. Düzenli olarak cami temizliklerini sürdürdüklerini belirten Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ramazan dolayısıyla derinlemesine temizlik gerçekleştirdiklerini ifade ederek, “Korona virüs sürecinde, camilerimiz ibadete açık olduğu süreçte dezenfeksiyon çalışmalarımızı aksatmadık. Bizler için önemli bir ay olan Ramazan öncesinde de ibadethanelerimizde halı temizliği gerçekleştirdik ve dezenfeksiyon ile cami çevresi temizliklerini de tamamladık. Teravih namazları önlemler nedeniyle kılınamayacak olsa da yoğunluk olacağını tahmin ederek tedbirlerimizi yükselttik. Ramazan boyunca da her zamanki gibi ibadethanelerimizde çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.