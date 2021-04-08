Vali Dağlı: “Ramazan ayı bir fırsat”

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Ramazan ayının, korona virüs salgınının kontrol altına alınması adına bir fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

İl genelinde sağlık kurumlarınca yürütülen tüm sağlık hizmetleri ile Kovid19 vakalarının son durumu ve aşılama çalışmalarının görüşüldüğü değerlendirme toplantısı, Vali Zülkif Dağlı başkanlığında gerçekleştirildi. Korona virüs salgını ile mücadelede fedakârca görev yapan sağlık çalışanları başta olmak üzere, tüm vatandaşların Dünya Sağlık Haftası'nı kutlayan Vali Dağlı, sağlıklı günlere bir an önce kavuşabilmek için tedbirlere harfiyen uyulması ve aşı sırası geldiğinde aşı

olmanın çok önemli olduğunu vurguladı. Dağlı, “Ramazan ayı, salgını kontrol altına alarak yaz aylarını çok daha güvenli ve huzurlu geçirebilmemiz adına bir fırsat olarak değerlendirilmesi gerekiyor” dedi.

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