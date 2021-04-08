Samsun'da FETÖ'den 7.5 yıl hapis cezası bulunan emlakçı tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun'da FETÖ soruşturması kapsamında hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan bir emlakçı, polis tarafından yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, FETÖ soruşturması kapsamında yargılandığı mahkemece 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan emlakçı H.D. Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Atakum ilçesinde gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen H.D. adli işlemlerin ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.