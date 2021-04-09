Prof. Dr. Ataman: “Hiçbir devlet ve toplum temelinde din olmaksızın varlığını sürdüremez”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Prof. Dr. Ataman: “Hiçbir devlet ve toplum temelinde din olmaksızın varlığını sürdüremez”

İHA

Prof. Dr. Ataman: “Hiçbir devlet ve toplum temelinde din olmaksızın varlığını sürdüremez”

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Ataman, “Hiçbir devlet ve toplum temelinde din olmaksızın varlığını sürdüremez” dedi.
Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Düşünce ve Sanat Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜSAM), Öteki Buluşmalar 2021 dizisi kapsamında Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın’ın moderatörlüğünde Catholic University of America’da doktorasını tamamlayan ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde öğretim üyeliğini sürdüren Prof. Dr. Kemal Ataman’ı ağırladı. Online bir platform üzerinden gerçekleştirilen programda “Sivil Din” başlığı altında yaptığı konuşmayla Ataman, konuyla ilgili değerlendirmelerini izleyenlerin dikkatine sundu.

Rektör Aydın: “Etrafımızda gördüğümüz, yaşadığımız olaylarda kitapta ifade edilen sivil dinin unsurlarından pek çoğunu görüyorsunuz”
Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın’ın giriş konuşması ve Prof. Dr. Kemal Ataman’ı takdimi ile başlayan programda Rektör Aydın, “Sivil din konusu Kemal Ataman hocanın kitabı ile gündeme geldi diyebiliriz. Oldukça ilgi çekici bir kitap, ben okudum, okumak isteyenlere tavsiye ederim. Çünkü aslında etrafımızda gördüğümüz, yaşadığımız olayları daha iyi anlamlandırabiliyorsunuz. Benim de uzmanlık alanım dinler tarihi olduğu için bu tür ritüelleri, yapıları dini bakış açısıyla yorumlamaya çalışıyorum. Yorumladığınız zaman da aslında kitapta ifade edilen sivil dinin unsurlarından pek çoğunu içerisinde görüyorsunuz. Ben şöyle bir din tanımı yapıyorum. Bir şeyin din olabilmesi için üç tane temel unsurunun yer alması lazım. Birincisi bunun inanç boyutu, yani insanın dini melekelerini tatmin etmesi lazım. İkincisi değişip dönüştürme boyutu diyorum, siz onu kabul ettiğinizde kabul etmeden önceki durumunuzla kabul ettikten sonraki durumunuz arasında bir fark oluşturması lazım. Üçüncüsü de sizin diğer toplumlarla ilişkinizi düzenleyen bir boyutunun olması lazım. Bu üç unsuru her nerede görürseniz benim şahsi kanaatim bunları din diye nitelendirebilirsiniz ve sivil din de bunu ifade eder diye düşünüyorum” şeklinde konuşarak sözü Prof. Dr. Kemal Ataman’a bıraktı.

Ataman: “Sivil din çok boyutlu bir fenomen olduğu için insanlar birtakım genellemelere çabucak gitme hatasına düşebiliyorlar”
Sivil din konusunun boyutlarına değinerek sözlerine başlayan Ataman, “Sivil dinin çok boyutlu bir konu olduğunun altını çizelim öncelikle. Bunun siyasi boyutu var, teolojik boyutu var, uluslararası boyutu var. İşte buna teopolitik diyoruz. Teopolitik boyutu var. Çok boyutlu bir temelden söz ediyoruz. Ama şöyle de bir tehlikesi var bunun. Çok boyutlu bir fenomen olduğu için insanlar farklı toplumların tarihi tecrübelerini dikkate almaksızın birazcık benzerliklerden hareketle bu sivil din mi, o sivil mi? Bu da sivil dine benziyor. Böyle birtakım genellemelere çabucak gitme hatasına düşebiliyorlar. Bundan uzak durmak gerektiğini düşünüyorum. Ben radikal bir bağlamlaştırmaya karşı değilim ama yani birazcık bağlamı da tarihsel süreci de ve toplumların tarihsel tecrübelerinin de dikkate alınması gerektiğini düşünüyorum. Buna da dikkatinizi çekerek başlayayım” diye konuştu.

“Ulus olmanın kutsal temeli sivil dindir”
Kitabın basılması sürecini aktararak sözlerini Ataman, “Şimdi kitabın adı ‘Ulus Olmanın Kutsal Temeli’. Aslında kitabın özeti bu üst başlıkta ‘Ulus Olmanın Kutsal Temeli’. Onun altında sivil din var. Burada bir hocamızın daha hakkını teslim edelim. Ali Yaşar Sarıbay hocamız kitabın basılmasını önerdi. Ben öyle yazdım. Yani öyle duruyordu. Hiç niyetim yoktu. Fevzi Bilgin hocamız, Kasım Küçükalp hocamız ama özellikle Abdurrahman Kurt hocamız. Ama özellikle Ali Yaşar Bey hocamız basılması gerektiğini söyledi. Böyle bir üst başlık önerdi. O üst başlığı gördüğümde çarpıldım. Tam anlamıyla kastettiğim şey buydu. Ulus olmanın kutsal temeli sivil din. Şimdi şöyle başlayalım isterseniz bir tanım yapmaktan kaçınarak kavramlar üzerinden ilerlemeye çalışalım. Daha sonra da becerebilirsek, bir sivil tanımını da yapmaya gayret ederiz. Yani tüme varımcı bir yaklaşımla ilerlemenin daha yararlı olacağı kanaatindeyim. Ulus Olmanın Kutsal Temeli başlığı varsa şunu söyleyebilirim. Bu esasında Rousseau'nun dile getirdiği, Durkheim’in dile getirdiği bir ifadedir. Hiçbir devlet ve toplum temelinde din olmaksızın varlığını sürdüremez. Bu tanımdan hareketle, ‘Peki, nasıl bir dinden söz ediyoruz?’ sorusu karşımıza çıkıyor dediğimizde işte buradaki cevap sivil dindir. Bu kurumsallaşmış din de olabilir. Diyelim ki teokratik bir din de olabilir, Vatikan’da, İran’da, Suudi Arabistan’da olduğu gibi. Sivil din bu temel olma adaylarından bir tanesidir. Peki, nedir sivil dediğimiz şey, dini olan alana da ait olmayan, askeri olan alana da ait olmayan demektir. Yani her türlü sivil ve askeri denetime ve tesire maruz kalmayan anlamında kullanılıyor sivil din. Ben de kitap boyunca bu anlamda kullanıyorum” ifadelerini kullandı.
“Sivil Din” başlıklı konuşma, dinleyenlerin aktif katılımı, soru ve katkılarıyla sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Irmak yatağından 25 ton kum çekti, 7 bin lira ceza yedi
YEREL HABERLER Irmak yatağından 25 ton kum çekti, 7 bin lira ceza ...
Samsun'da defineciler, tarihi kiliseyi talan etti
YEREL HABERLER Samsun'da defineciler, tarihi kiliseyi talan etti
Irmak yatağından kaçak kum alan şahsa suçüstü Kumlara el konulurken, şahsa 7 bin 200 lira ceza yazıldı
YEREL HABERLER Irmak yatağından kaçak kum alan şahsa suçüstü Kumlara ...
Samsun´da uzaktan eğitim kararı
YEREL HABERLER Samsun´da uzaktan eğitim kararı
Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı
Samsun'da trafik kazası: 5 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da trafik kazası: 5 yaralı
Samsun’da yüz yüze eğitime Kovid-19 engeli
YEREL HABERLER Samsun’da yüz yüze eğitime Kovid-19 engeli
Samsun'da trafik kazası: 3 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da trafik kazası: 3 yaralı
Karona virüs testi pozitif çıkan bir kişi cezaevi ziyaretinden yakalandı
YEREL HABERLER Karona virüs testi pozitif çıkan bir kişi cezaevi ...
Atakum Genç Kızılay'dan kan bağışı kampanyası
YEREL HABERLER Atakum Genç Kızılay'dan kan bağışı kampanyası
Ölüm anı güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Ölüm anı güvenlik kamerasında
Samsun’da Ramazan pidesi fiyatları belli oldu Ramazan pidesine gramaj zammı yapıldı
YEREL HABERLER Samsun’da Ramazan pidesi fiyatları belli oldu Ramazan ...
Samsun'da FETÖ'den 7.5 yıl hapis cezası bulunan emlakçı tutuklandı
YEREL HABERLER Samsun'da FETÖ'den 7.5 yıl hapis cezası bulunan ...
Vali Dağlı: “Ramazan ayı bir fırsat”
YEREL HABERLER Vali Dağlı: “Ramazan ayı bir fırsat”
Karantinayı ihlal eden şahıs yurda gönderildi
YEREL HABERLER Karantinayı ihlal eden şahıs yurda gönderildi
Başkan Deveci: “Tasarruf yapılacaksa, herkes tasarruf yapacak”
YEREL HABERLER Başkan Deveci: “Tasarruf yapılacaksa, herkes tasarruf ...
Meme hastalıklarında erken tanı ve tedavi hayati önem taşıyor
YEREL HABERLER Meme hastalıklarında erken tanı ve tedavi hayati önem ...
Atakum’da camiler Ramazan’a hazır Atakum Belediyesi’nden camilerde Ramazan temizliği
YEREL HABERLER Atakum’da camiler Ramazan’a hazır Atakum ...
Çarşamba Belediyesi’nden vatandaşa tapu kolaylığı
YEREL HABERLER Çarşamba Belediyesi’nden vatandaşa tapu kolaylığı
19 Mayıs Belediyesi’nden 23 Nisan yarışması
YEREL HABERLER 19 Mayıs Belediyesi’nden 23 Nisan yarışması
İşverenlere nitelikli personel Büyükşehir'den İşverenin nitelikli eleman ihtiyacını hızlı bir şekilde karşılayan Büyükşehir Belediyesi İstihdam ve Kariyer Merkezi'nin çalışmalarından iş dünyası da memnun
YEREL HABERLER İşverenlere nitelikli personel ...
FETÖ'den 1'i avukat 6 kişiye adli kontrol
YEREL HABERLER FETÖ'den 1'i avukat 6 kişiye adli kontrol
"Polis abiler bu berbat manzara için özür dilerim" diye mektup bırakıp kendini vurdu
YEREL HABERLER "Polis abiler bu berbat manzara için özür dilerim" ...
Samsun Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Doktora Programı açıldı Rektör Aydın: "Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Doktora Programı şehrimize ve bölgemize hayırlı olsun"
YEREL HABERLER Samsun Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve ...