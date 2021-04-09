Irmak yatağından 25 ton kum çekti, 7 bin lira ceza yedi

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Ayhan AYDEMRİR/BAFRA (Samsun), (DHA)SAMSUN'un Bafra ilçesinde, ırmak yatağından izinsiz olarak 25 ton kum alan B.A.'ya, suçüstü yakalanırken, 7 bin 200 lira ceza kesildi.

İlçeye bağlı Aktekke Mahallesi´nde bulunan ırmak yatağından izinsiz olarak kum taşıyan B.A., jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Yapılan incelemelerde B.A.´nın, 25 ton kum aldığı tespit edildi. Jandarma ekipleri, tespit edilen malzemeye el koyarken, B.A.´ya 7 bin 200 lira ceza uygulandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Bafra Ayhan AYDEMİR

2021-04-09 10:11:21



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