Sinop’ta uyuşturucu madde ele geçirilen 1 şahıs gözaltına alındı

Sinop'un Erfelek ilçesinde bir şahıs 'kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak' suçundan gözaltına alındı.

Jandarma tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Erfelek ilçesi, Güven köyünde bir şahsın evinde toz esrar olduğu tespit edildi. Şüphelinin ev ve eklentilerinde uyuşturucu madde arama köpeği Perma ile birlikte yapılan aramada 20 gram toz esrar, 400 gram kenevir tohumu, 2 adet ekstazi hap, 1 adet hassas terazi, 1 adet kurusıkı tabanca ve 20 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alınarak adli soruşturmaya başlanıldı.

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