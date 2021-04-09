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Vaka lideri Samsun'da aşıya ilgi az: Randevu yüzde 45 civarında İl Sağlık Müdürü Oruç: “Maalesef aşı kapasitemizin yarısı oranında bile randevu alınmıyor” “Şu ana kadar 375 bin doz aşı uygulamasını gerçekleştirdik” “60 yaş üstü 10 kişiden 4’ü aşısını henüz yaptırmadı”

İHA

Vaka lideri Samsun'da aşıya ilgi az: Randevu yüzde 45 civarında İl Sağlık Müdürü Oruç: “Maalesef aşı kapasitemizin yarısı oranında bile randevu alınmıyor” “Şu ana kadar 375 bin doz aşı uygulamasını gerçekleştirdik” “60 yaş üstü 10 kişiden 4’ü aşısını henüz yaptırmadı”

Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, “İl olarak günlük yaklaşık 15 bin aşı randevu kapasitesine sahibiz. Ancak son üç günün verilerine baktığımızda alınan randevu oranının sadece yüzde 45 civarında kaldığını görüyoruz. Maalesef aşı kapasitemizin yarısı oranında bile randevu alınmıyor” dedi.
Samsun’da Sağlık Bakanlığı’nın koordinasyonunda sürdürülen Kovid19 aşı uygulaması hakkında bilgi veren Samsun Valiliği İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, “İlimizde Sağlık Bakanlığımızın belirlediği aşı uygulanacak grup sıralamasına göre Kovid19 aşı çalışmamızı sürdürüyoruz. Halen 60 yaş üstü vatandaşlarımız, eşleri ve bakanlığımız tarafından tanımlanan kronik risk grubundaki vatandaşlarımızın aşılama çalışmaları devam ediyor. Şu ana kadar 375 bin doz aşı uygulamasını gerçekleştirdik. İlimizde vatandaşlarımızın tercihine göre hem Biontech hem de Sinovac aşıları uygulanmaktadır. Sinovac aşısı tüm sağlık tesislerimizde, Biontech aşı uygulama süreci ise, bugün itibariyle Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanemize, Çarşamba, Bafra ve Gazi Devlet Hastanelerimizin de eklenmesiyle 4 ayrı sağlık tesisimizde sürdürülmektedir. Şu ana kadar ilimizde 3800 doz Biontech aşı uygulaması yapıldı” bilgilerini verdi.
Samsun’da halen kamu / özel hastaneler ile aile sağlığı merkezleri olmak üzere 400’ün üzerinde noktada aşı uygulamasının devam ettiğini belirten Oruç, “Aşı anlamında herhangi bir sıkıntımız bulunmuyor. Haftada birkaç defa Sağlık Bakanlığımız tarafından ilimize aşı sevkiyatı düzenli olarak yapılmaktadır. İl olarak günlük yaklaşık 15 bin aşı randevu kapasitesine sahibiz. Ancak son üç günün verilerine baktığımızda alınan randevu oranının sadece yüzde 45 civarında kaldığını görüyoruz. Maalesef aşı kapasitemizin yarısı oranında bile randevu alınmıyor” diye konuştu.

“60 yaş üstü 10 kişiden 4’ü aşısını henüz yaptırmadı”
Sağlık Müdürü Oruç açıklamasının devamında şunları kaydetti:
“60 yaş üstü kişiler, eşleri ve sağlık durumu nedeniyle aşı tanımlaması yapılan vatandaşlarımızın birinci doz aşı tamamlama oranına baktığımızda da yüzde 61 gibi bir rakamla karşılaşıyoruz. Bu da neredeyse 60 yaş üstü grupta, neredeyse her 10 kişiden 4’ünün aşısını henüz yaptırmadığı anlamına geliyor. Kovid19’a yakalandığında, hastalığı sonucu ölüm olabilecek ağır bir tabloyla geçiren risk grubundaki bu vatandaşlarımızın aşı konusunda daha hassas olmasını istiyoruz. Randevularını alsınlar, aşı tercihlerini yapsınlar ve aşının koruma kalkanın içine girsinler. Aşıda istenen oranları elde etmemiz için vatandaşlarımızın desteği çok önemli. Korona virüse karşı elimizdeki en önemli güç aşı. Eğer ilimizin renginin kırmızıdan, mavi ve sarı renklere dönmesini istiyorsak mutlaka aşı randevumuzu alıp, aşımızı yaptırarak bu mücadeleye destek olmalıyız. Endişe etmemiz ya da tereddüt etmemiz gereken bir durum yok. Lütfen Alo 182 hattını arayarak ya da MHRS üzerinden aşı randevumuzu oluşturarak aşı işlemini tamamlayalım. Aşımızı olalım; önlemimizi alalım; maskemizi indirmeyelim. Aşıyı ne kadar çabuk yaygınlaştırırsak, Kovid19’u yenme yolunda o kadar ilerlemiş ve daha huzurlu günlere ulaşmış oluruz. İnşallah aşı uygulaması ve önlemlere tam uyumla özlemini duyduğumuz bir Ramazan Bayramı geçirme şansına sahip olacağız.”

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