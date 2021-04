Polisler 26 günlük zorlu eğitimi başarıyla tamamladı

Samsun İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, 26 günlük zorlu eğitimleri tamamlayarak, kurstan başarılı bir şekilde mezun olan motosikletli ve bisikletli polisleri tebrik etti.

Samsun’da genel asayişin sağlanması, önleyici güvenlik hizmetlerinde etkinliğin arttırılması, meydana gelebilecek her türlü olaya en seri şekilde müdahale edilebilmesi, faillerinin en kısa sürede yakalanması ve şehrin her noktasında hakimiyetin kurulabilmesi amacıyla, polisler 26 günlük zorlu eğitimlere tabi tutuldu.

26 günlük zorlu eğitimleri tamamlayarak, kurstan başarılı bir şekilde mezun olan personeli tebrik eden İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, “Motosikletli ve Bisikletli Polis Timler Amirliğimizde görev yapmak bir ayrıcalığın ötesinde gönül işi, sevda işi, maharet işi ve aynı zamanda cesaret işidir” diyerek, personellerden beklenen görevlerin önemli olduğunu ve can güvenliklerini ön planda tutarak azim, karalılık ve inançla görev yapmalarını istedi.

