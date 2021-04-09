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Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi, yağmurlu havada ıslanan maskenin koruyu özelliğini kaybettiği uyarısında bulundu.

OMÜ Tıp Fakültesi’nden yapılan açıklamada, “Yağışlı havalarda maskeniz ıslandığında koruyucu özelliğini kaybeder. Islanan maskenizi yenisi ile değiştirmeyi unutmayın” ifadelerine yer verildi.

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