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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da hafif ticari araç refüje devrildi: 1 yaralı

İHA

Samsun'da hafif ticari araç refüje devrildi: 1 yaralı

Samsun'da hafif ticari aracın refüje devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Atatürk Bulvarı Organize Sanayi Köprüsü yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şemsettin Yarlı idaresindeki 55 BZ 596 plakalı hafif ticari araç direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu savrulup refüje çarpıp yan yattı. Kazada yaralanan Fatma Aslı Usta, 112 ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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