Samsun'da kamyon hafif ticari araca çarptı: 1 yaralı

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Samsun'da kamyonun hafif ticari araca çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi SamsunAnkara karayolu Toybelen mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Recep Ateş idaresindeki 55 AEY 628 plakalı kamyon, aynı istikamete seyir halinde olan ve kırmızı ışıkta bekleyen Süleyman Aran yönetimindeki 01 JV 368 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Kazada, hafif ticari araçta bulunan Selfinaz Aran (65), 112 ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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