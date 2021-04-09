Uyuşturucu suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı

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Samsun'da uyuşturucu suçundan hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan bir kişi tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, yargılandığı mahkeme tarafından uyuşturucu suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan S.Ç. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen S.Ç., adli işlemlerin ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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