Atakum'da esnafa iş kurmada kolaylık

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atakum'da esnafa iş kurmada kolaylık

İHA

Atakum'da esnafa iş kurmada kolaylık

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, küçük esnafa iş kurma aşamasında kolaylık sağlanması adına ruhsat harç bedellerinde adil bir düzenlemeye gittiklerini ifade ederek, “Böyle bir karar alma yükümlülüğü hissettik. Atakum’da iş yeri açacak olan esnafımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.
Atakum Belediye Meclisi Nisan Ayı Olağan Toplantısı, Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci başkanlığında gerçekleşti. Korona virüsle mücadele önlemleri kapsamında Vedat Türkali Eğitim Sanat ve Kültür Merkezi’nde sosyal mesafe kuralları uygulanarak yapılan toplantıda ilgili komisyonlardan meclise karar için havale edilen 7 maddeden 6’sı oy birliği 1’i de oy çokluğu ile kabul edildi.

“Yükümlülük hissettik”
Meclis gündeminde, küçük esnafa iş kurma aşamasında kolaylık sağlanması amacıyla yerel market, bakkal, şarküteri ve büfe gibi aynı hizmet kolunda bulunan işletmelerin ruhsat harç bedelleri metrekare büyüklükleri dikkate alınarak harç bedelleri alınmasına ilişkin madde de yer aldı. Maddeyle ilgili meclis üyelerine bilgi veren Başkan Deveci, “Böyle bir karar alma yükümlülüğü hissettik. Biz de küçük bakkallar, büfeler, şarküteriler adını ‘market’ olarak yazmayı alışkanlık haline getirdi. Ancak adı market olunca bütçesi de market kadar olamıyor tabii. Atakum Belediyesi’nde önceki yönetimler tarafından sadece market ruhsatı tanımlaması yapılmış. Bedelleri de oldukça yüksek, yaklaşık 10 bin TL ruhsat harcı alınıyor. Yani biz o dediğimiz tanımına uygun marketten de, büfeden de, bakkaldan da 10 bin TL ruhsat harcı alıyoruz. Bu konuda bir iki uyarı aldık, inceledik ki doğru değil. Nasıl yapabiliriz? Yani bakkalla marketi birbirinden ayırarak tanımlaması değil, metrekaresi üzerinden yol çizdik. Arkadaşlar bir çalışma yaptılar ve size sundular. Komisyonda da olumlu yaklaşıldı. Daha adil ve doğru bir davranış biçimi oldu. Bu yönüyle hem belediye bürokrasimize hem de bu yaklaşımı doğru kılan komisyonumuza teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Oy birliği ile kabul edilen maddeye göre büfe, bakkal, şarküteri, market faaliyetinde bulunan iş yerleri için iş yeri açma izin harcı 050 metrekare bin 500 TL, 51100 metrekare 2 bin 500 TL, 101150 metrekare 3 bin 500, 151200 metrekare 4 bin 500, 201250 metrekare 6 bin TL, 251300 metrekare 7 bin 500 TL, 301350 metrekare 9 bin TL, 351 ve daha büyük metrekare iş yerleri içinse 10 bin TL olarak belirlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Samsun'da akaryakıt istasyonu jandarma tarafından mühürlendi
YEREL HABERLER Samsun'da akaryakıt istasyonu jandarma tarafından ...
Uyuşturucu suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan ...
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Türk Polis Teşkilatı'nın 176. yılı Emniyet müdüründen kaymakama çiçek
YEREL HABERLER Türk Polis Teşkilatı'nın 176. yılı Emniyet müdüründen ...
Samsun'da kamyon hafif ticari araca çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da kamyon hafif ticari araca çarptı: 1 yaralı
Samsun'da hafif ticari araç refüje devrildi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da hafif ticari araç refüje devrildi: 1 yaralı
Samsun'da viyadükteki bariyere çarpan otomobile başka araç çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da viyadükteki bariyere çarpan otomobile başka ...
Aranması olduğu için polisten kaçmak isterken polisin ayağını kıran şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Aranması olduğu için polisten kaçmak isterken polisin ...
OMÜ Tıp Fakültesi uyardı: “Islak maske koruyucu özelliğini kaybeder”
YEREL HABERLER OMÜ Tıp Fakültesi uyardı: “Islak maske koruyucu ...
Polisler 26 günlük zorlu eğitimi başarıyla tamamladı
YEREL HABERLER Polisler 26 günlük zorlu eğitimi başarıyla tamamladı
Samsun´da aşı randevularında azalma
YEREL HABERLER Samsun´da aşı randevularında azalma
Salgın sürecinin psikolojik yansıması: Hapsolmuşluk hissi
YEREL HABERLER Salgın sürecinin psikolojik yansıması: Hapsolmuşluk ...
Samsun esnafı 'kaçak' dükkanlardan rahatsız Güler: “Kaçak göçmen dükkanları esnafa zarar veriyor”
YEREL HABERLER Samsun esnafı 'kaçak' dükkanlardan rahatsız Güler: ...
Atakum Belediyesi’nden polislere sıcak çorba ikramı
YEREL HABERLER Atakum Belediyesi’nden polislere sıcak çorba ikramı
Başkan Özdemir, ‘Enerji Kentleri Birliği Meclis Toplantısı’na katıldı
YEREL HABERLER Başkan Özdemir, ‘Enerji Kentleri Birliği Meclis ...
20 yıl hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER 20 yıl hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı
Samsun merkezli suç örgütü operasyonu: 24 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun merkezli suç örgütü operasyonu: 24 gözaltı
Samsunspor ile Balıkesirspor 14. randevuya çıkıyor
YEREL HABERLER Samsunspor ile Balıkesirspor 14. randevuya çıkıyor
İzolasyon kurallarını ihlal eden 14 kişiye idari işlem
YEREL HABERLER İzolasyon kurallarını ihlal eden 14 kişiye idari ...
Müdür Gülay: "Aşılamaya karşı olmak, insanların canına kastetmek gibi bir şey”
YEREL HABERLER Müdür Gülay: "Aşılamaya karşı olmak, insanların ...
Vaka lideri Samsun'da aşıya ilgi az: Randevu yüzde 45 civarında İl Sağlık Müdürü Oruç: “Maalesef aşı kapasitemizin yarısı oranında bile randevu alınmıyor” “Şu ana kadar 375 bin doz aşı uygulamasını gerçekleştirdik” “60 yaş üstü 10 kişiden 4’ü aşısını henüz yaptırmadı”
YEREL HABERLER Vaka lideri Samsun'da aşıya ilgi az: Randevu yüzde 45 ...
Samsun merkezli suç örgütüne operasyon: 24 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun merkezli suç örgütüne operasyon: 24 gözaltı
"Kızılay İle Spor ve Sanat Günleri" etkinliği
YEREL HABERLER "Kızılay İle Spor ve Sanat Günleri" etkinliği
Ramazan öncesi sağlık kontrolü uyarısı
YEREL HABERLER Ramazan öncesi sağlık kontrolü uyarısı