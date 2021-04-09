Kendini vuran fayans ustası hayatını kaybetti

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Samsun'da bunalıma giren bir fayans ustası kendini tüfekle vurarak intihar etti.

Olay, Samsun'un Terme ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fayans ustası olduğu öğrenilen N.K. (47) kendini tüfekle vurarak intihara kalkıştı. Ağır yaralanan N.K. hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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