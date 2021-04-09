Samsun ilçelerinin vaka yayılım hızı korkuttu Samsun ilçelerindeki vaka yayılım hızı 100 binde 827,7 ile 164,3 arasında değişiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun ilçelerinin vaka yayılım hızı korkuttu Samsun ilçelerindeki vaka yayılım hızı 100 binde 827,7 ile 164,3 arasında değişiyor

İHA

Samsun ilçelerinin vaka yayılım hızı korkuttu Samsun ilçelerindeki vaka yayılım hızı 100 binde 827,7 ile 164,3 arasında değişiyor

– Samsun İl Sağlık Müdürlüğü 27 Mart – 2 Nisan arasındaki insidans (vaka yayılım hızı) tablosunu yayımladı. Tabloya göre 100 binde 872,7 ile Salıpazarı Samsun’un vaka yayılım hızı en çok ilçesi oldu.
İl Sağlık Müdürlüğü 27 Mart – 2 Nisan arasındaki insidans hızı tablosunu yayımladı. Tabloda sırasıyla Salıpazarı, Terme, Çarşamba, İlkadım, Atakum ve Tekkeköy ilk sıralarda yer aldı. Nüfus bakımından Türkiye’deki onlarca ilden büyük olan Çarşamba, Bafra, İlkadım ve Atakum gibi ilçelerin vaka yayılım hızında ilk sıralarda yer alması ise virüsün Samsun’daki yayılım hızı ile ilgili korkunç tabloyu gözler önüne serdi.
27 Mart – 2 Nisan arasındaki vaka yayılım hızına göre ilçeler en yüksekten en aşağıya doğru şöyle sıralandı:
“Salıpazarı vaka yayılım hızı 100 binde 872.7, Terme 100 binde 853.5, Çarşamba 100 binde 818.8, Bafra 100 binde 761.3, İlkadım 100 binde 751, Atakum 100 binde 682.6, Tekkeköy 100 binde 682.2, Asarcık 100 binde 664.4, Alaçam 100 binde 660.7, Havza 100 binde 619.6, Canik 100 binde 617.3, Yakakent 100 binde 574.5, Kavak 100 binde 567.3, Ondokuzmayıs 100 binde 549.1, Ladik 100 binde 341.7, Ayvacık 100 binde 337.7 ve Vezirköprü 100 binde 164.3”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

PUAMER pandemi sürecinde öğrencilerin yanında
YEREL HABERLER PUAMER pandemi sürecinde öğrencilerin yanında
Samsun Valisi'nden kısıtlama öncesi uyarı: “Muafiyet sebepleri tavizsiz denetlenecek”
YEREL HABERLER Samsun Valisi'nden kısıtlama öncesi uyarı: “Muafiyet ...
Direğe çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 ağır yaralı
YEREL HABERLER Direğe çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 ağır yaralı
Kendini vuran fayans ustası hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kendini vuran fayans ustası hayatını kaybetti
Atakum'da esnafa iş kurmada kolaylık
YEREL HABERLER Atakum'da esnafa iş kurmada kolaylık
Samsun'da akaryakıt istasyonu jandarma tarafından mühürlendi
YEREL HABERLER Samsun'da akaryakıt istasyonu jandarma tarafından ...
Uyuşturucu suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan ...
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Türk Polis Teşkilatı'nın 176. yılı Emniyet müdüründen kaymakama çiçek
YEREL HABERLER Türk Polis Teşkilatı'nın 176. yılı Emniyet müdüründen ...
Samsun'da kamyon hafif ticari araca çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da kamyon hafif ticari araca çarptı: 1 yaralı
Samsun'da hafif ticari araç refüje devrildi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da hafif ticari araç refüje devrildi: 1 yaralı
Samsun'da viyadükteki bariyere çarpan otomobile başka araç çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da viyadükteki bariyere çarpan otomobile başka ...
Aranması olduğu için polisten kaçmak isterken polisin ayağını kıran şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Aranması olduğu için polisten kaçmak isterken polisin ...
OMÜ Tıp Fakültesi uyardı: “Islak maske koruyucu özelliğini kaybeder”
YEREL HABERLER OMÜ Tıp Fakültesi uyardı: “Islak maske koruyucu ...
Polisler 26 günlük zorlu eğitimi başarıyla tamamladı
YEREL HABERLER Polisler 26 günlük zorlu eğitimi başarıyla tamamladı
Samsun´da aşı randevularında azalma
YEREL HABERLER Samsun´da aşı randevularında azalma
Salgın sürecinin psikolojik yansıması: Hapsolmuşluk hissi
YEREL HABERLER Salgın sürecinin psikolojik yansıması: Hapsolmuşluk ...
Samsun esnafı 'kaçak' dükkanlardan rahatsız Güler: “Kaçak göçmen dükkanları esnafa zarar veriyor”
YEREL HABERLER Samsun esnafı 'kaçak' dükkanlardan rahatsız Güler: ...
Atakum Belediyesi’nden polislere sıcak çorba ikramı
YEREL HABERLER Atakum Belediyesi’nden polislere sıcak çorba ikramı
Başkan Özdemir, ‘Enerji Kentleri Birliği Meclis Toplantısı’na katıldı
YEREL HABERLER Başkan Özdemir, ‘Enerji Kentleri Birliği Meclis ...
20 yıl hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER 20 yıl hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı
Samsun merkezli suç örgütü operasyonu: 24 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun merkezli suç örgütü operasyonu: 24 gözaltı
Samsunspor ile Balıkesirspor 14. randevuya çıkıyor
YEREL HABERLER Samsunspor ile Balıkesirspor 14. randevuya çıkıyor
İzolasyon kurallarını ihlal eden 14 kişiye idari işlem
YEREL HABERLER İzolasyon kurallarını ihlal eden 14 kişiye idari ...