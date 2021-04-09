Başkan Kılıç: “Bafra'mız için var gücümüzle çalışıyoruz”

Bafra’da Belediyesi'nin 2021 yaz döneminde ilçe genelinde gerçekleştireceği Fen İşleri yatırım programı istişare edildi.

Belediye Başkanı Hamit Kılıç’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Samsun Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Metin Köksal, Bafra Belediyesi Başkan Yardımcısı Ahmet Tokgöz ve Bafra Belediyesi Fen İşleri Müdürü Gökhan Ünal katıldı. Toplantı sonrası değerlendirmelerde bulunan Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Bafra Belediyesi olarak büyük bir çoğunluğu pandemi zorluklarında geçen 2020 yılı içerisinde hizmet üretmeye ve ilçemizin beklentilerine cevap vermeye çalıştık. Diğer birimlerimizde olduğu gibi Fen İşleri Müdürlüğümüzün tüm ekipleri pandemiye rağmen büyük bir gayret içerisinde gece gündüz demeden hizmet üretme gayretinde oldu. Bugün de Samsun Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Metin Köksal’ın katılımıyla 2021 yılı yaz sezonunda merkez ve kırsal mahallelerimizde gerçekleştireceğimiz çalışmaların istişaresini gerçekleştirdik. Saygıdeğer halkımız müsterih olsun. Durmadan, yorulmadan Bafra'mız için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

Ayrıca Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, geçtiğimiz günlerde vefat eden Kıbrıs Gazisi İsmail Sönmez ve vazife Malulü gazi, Gazi Erken'in ailelerine taziyede ziyaretinde bulunarak başsağlığı ve sabır diledi.

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