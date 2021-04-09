Samsun'a Nisan'da kar sürprizi Nisan karı hayatı olumsuz etkiledi

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Samsun'un Alaçam ilçesinin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili oldu.

İlçe merkezine 25 kilometre mesafede bulunan 1200 rakımlı Kızlan Mahallesi, yoğun kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı. 9 Nisan'da yağan kar, hem şaşkınlık oluşturdu hem de hayatı olumsuz etkiledi. Aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.

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