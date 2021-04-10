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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı

İHA

Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Terme ilçesi SamsunOrdu karayolu 61. kilometresi Gündoğdu mevkisinde saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bilal Karacan idaresindeki 55 KS 374 plakalı otobüs, Adem Aydın yönetimindeki 55 KB 035 plakalı otomobile arkadan çarpıştı. Kazada, araç sürücüsü Adem Aydın ile İsmail Uysal yaralandı. Yaralılar, Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan İsmail Uysal ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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