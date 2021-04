"Canik" markasıyla yılda 400 bin adet hafif silah üreterek dünyaya satan Samsun Yurt Savunma'nın (SYS) Genel Müdürü C. Utku Aral, kendi alanlarında Türkiye’nin savunma ihracatının tek başına yüzde 75’ini gerçekleştirdiklerini ve 2 bin 500 civarında da 12,7 mm ağır makineli tüfek (uçaksavar) üretimi yaptıklarını söyledi.

Dünyanın en büyük 7’nci hafif silah üreticisi olan SYS, Canik markasıyla yılda 400 bin tabanca üretiyor. Dakikada 1 silah üreten SYS, Samsun Organize Sanayi Bölgesi’ndeki üç tesisinde 750 çalışanıyla kalite ve güvenlik konusunda sıfır hatayı hedefleyerek üretimini sürdürüyor. Teknolojiyi tam anlamıyla üretim sahasına entegre eden firma, dünyadaki birçok ülkenin kolluk kuvvetine ve güvenlik güçlerine silah temin etmesinin yanı sıra tabancadaki başarısını 12,7 mm uçaksavarda da kanıtlamaya devam ediyor. Firma, helikopter ile atak botu entegrasyonları, silah potları, uçaklar ve helikopterler için silah potları gibi birçok entegrasyon çözümünün yanı sıra bu yıl ufak silahlar ve sportif silahlar konusunda da çok güzel ve iddialı projeler ile yola devam ediyor.



“İhracatın yüzde 75’ini gerçekleştiriyoruz”

Kendi alanında savunma ihracatının yüzde 75’ini tek başına kendilerinin oluşturduğunu dile getiren Samsun Yurt Savunma Genel Müdürü C. Utku Aral, “1998 yılından bu zamana kadar savunma alanında faaliyet gösteren Samsun Yurt Savunma’nın bugün Samsun’da 3 tane fabrikası bulunuyor. Toplamda 750 personel çalışıyor. SYS’nin İstanbul’da 2 tane şirketi var. Sadece savunma sanayi alanında faaliyet gösteriyoruz. Alanımızda dünyadaki en büyük 7. firmayız. Amerika’ya ihracatta ise 4. firmayız. Türkiye’nin ihracatının bizim alanımızda tek başına yüzde 75’ini gerçekleştiriyoruz. Yıllık 400 bin adetlik bir kapasitemiz var. Dakikada 1 silah üretiyoruz. Bunun dışında 2 bin 500 civarında da 12,7 mm ağır makineli tüfek(uçaksavar) üretimimiz mevcut. Helikopter ile atak botu entegrasyonları, silah potları, uçaklar ve helikopterler için silah potları gibi birçok entegrasyon çözümümüz var. Stabilize sistemler, uzaktan kumandalı sistemler konusunda da çok ciddi çalışmalarımız var. Bunların hepsi Savunma Sanayi Başkanlığı ile projeye de bağlanmış durumda. Çok kısa zamanda bunları da görmüş olacağız” dedi.



“Üretimin yüzde 95’i ihracat”

Tabanca ile yakaladıkları başarıyı makineli tüfek ile devam ettirdiklerini ifade eden C. Utku Aral, “SYS olarak yaptığımız üretimin yüzde 95’i ihracat. Bu ihracat pazarının şu an Kovid19 dönemi ve son yaşanan olaylardan dolayı çoğunluğu ABD’ye oluyor. Bunun haricinde birçok ülkenin kolluk kuvvetlerine silah ihraç ediyoruz. Filipinler Polis Teşkilatı, Ukrayna Sınır Güvenliği, Polonya Polis Teşkilatı gibi Türkiye’nin kolluk kuvvetleri ve ordusunun haricinde birçok devlet kontratımız var. Türkiye’nin en başarılı 3. savunma şirketi olarak değerlendiriliyoruz. ARGE’ye harcadığımız bütçeler, geliştirdiğimiz ürünler ile dünyada bilinirliğimiz artmış durumda. İngiltere’nin en büyük araştırma şirketlerinin de belirttiği gibi Türkiye’nin dünyada en çok bilinen savunma markasını ‘Canik’ olarak belirlendiği gösteriliyor. Çünkü biz hem devlet kurumlarına satış yaptığımız gibi aynı paralelde sivil kullanıma da üretimler yapıyoruz. Tabanca yani hafif silahla gelen başarımızı artık makineli tüfek üretimi ile devam ettiriyoruz. Türkiye’de şu anda halihazırda 700750 adet siparişimiz var. İhracatta da bine yaklaşmış durumdayız. Bu ağır makineli tüfeklerin üretimini yaparken bir taraftan da İstanbul’daki şirketlerimiz bunları kara, hava ve deniz araçlarına entegre edebilmek için projeler icra ediliyor. Bunların en başında uçaklara ve helikopterlere takılacak 12,7 silah podu, aktif dengeleyici silah mesneti dediğimiz stabilizeli yani cervo sensörlü ve cervo motor kontrollü akıllı bir mesnetimiz de geliyor. Bunlar da atak botları ve gemilerin vasıtaları için de mükemmel bir çözüm olacak” diye konuştu.



“Bu sene hem daha ufak silahlar ve hem de sportif silahlar konusunda çok güzel projeler ile geliyoruz”

Ufak ve sportif silahlar konusunda da iddialı olduklarının altını çizen Aral, “12,7 mm ağır makineli tüfek alanında yaptığımızın varyasyonları dakikada atımı daha hızlı olan versiyonları için çalışmalarımız devam ediyor. Onun haricinde tabanca alanında sportif atıcılık konusunda da çok iddialıyız. Burada birçok dünya şampiyonluğumuz mevcut. Kendi profesyonel atıcılarımız tarafından kazanılmış, bizim silahlarımızla yapılan atışlı yarışmalarda çok ciddi başarılar elde ettik. Bu sene hem daha ufak silahlar ve hem de sportif silahlar konusunda çok güzel projeler ile geliyoruz. Bu konuda da çok iddialıyız. Türkiye’de Canik kullanıcılarına çok güzel çözümler sunacak. Onun haricinde orta kalibre helikopter entegrasyonları, helikopter çene taretleriyle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Türkiye’de hali hazırda mevcut olmayan kabiliyetleri ve ürünleri ülkemize kazandırmış olacağız” şeklinde konuştu.



“Dakikada 1 silah üretiyoruz”

Dakikada 1 silah üretimi gerçekleştirdiklerini vurgulayan SYS Teknik Müdürü Selçuk Temelli, “İşin en başı aslında ARGE’den geçiyor. 70 kişi bu bölümde çalışıyor. Yapmış olduğumuz çalışmalar ve tasarımlar üretime yön veriyor. ARGE’den başlayan tasarım, üretim ayağında hammaddeden tutun, paketlenene kadarki sürecin tamamı tarif ediliyor. Bunların tamamı kalite ve kalite sisteminin doğru şekilde çalışmasından geçiyor. Canik firmasında kurulan kalite kontrol ve kalite sistemi her ne üretirsek üretelim en mükemmeli olacak şekilde tasarlandı. Malzeme alımından, analizinden, kontrollerinden ve yapılan testlerden tutun, üretim bandında parçaların her birinin yüzde 100 kontrolle yürümesi ve bunların tamamen teknoloji ile birleştirilmiş aynı zamanda eğitilmiş yetkin personelin birleşmesinden geçiyor. Günlük bin 400 adet silah üretiyoruz. Bu dakikada 1 silah anlamına geliyor. Bu kapasitenin tamamı değil. Aynı zamanda yeni projeler de yapılıyor. Milli uçaksavar 12,7 mm ağır makineli tüfeğimiz var. Bunun da seri üretimine başladık. Bütün zorlaştırılmış testleri gerçekleştirdik. Herhangi bir problem ile karşılaşmadık. Bir yandan da geliştirmeye ve üretmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.



“Yüksek teknolojiyi fabrikaya entegre etmiş şekilde üretim sağlıyoruz”

Fabrikada yüksek teknolojinin yanı sıra eğitilmiş yetkin kişiler ile üretim yapıldığını belirten Selçuk Temelli, şunları söyledi:

“Bu kadar yüksek üretimin yapıldığı bir yerde hata payının en asgari seviyede olması lazım. Bunun için kurduğumuz bir sistem var. Bu sistem, teknoloji ve yetişmiş insan gücü ile yürütülüyor. Bu teknolojide yüksek ölçüm hassasiyetine sahip ölçüm ekipmanları, makineler ve robot sistemleri tamamen fabrikamıza entegre olmuş şekilde üretime devam ediyor. Ürettiğimiz bin 400 silahtan rastgele hangi silahı alırsanız alın bütün zor şartlara göre yüksek performans alabileceğiniz bir üretim yapıyoruz. Bir silahın dağılım testleri, soğuk ve sıcak testler, zorlaştırılmış testler, düşürme testleri gibi tüm testler sıkıntısız, problemsiz bir şekilde icra ediliyor.”

