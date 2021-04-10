6 aylık bebekten portakal büyüklüğünde kist çıkarıldı

Samsun'da yaşayan İnan çiftinin ikiz bebeklerinden biri olan 6 aylık Alparslan'ın karnından cerrahi işlemle portakal büyüklüğünde kist çıkarıldı.

Doğum doktorunun bebek doğmadan önce anne karnındayken farklı bir durum olduğunu fark etmesi üzerine Ömer Faruk ve Ayşe İnan çiftti harekete geçti. Gittikleri hastanelerde tam olarak çözüm bulamayan çift, şifayı Samsun Büyük Anadolu Hastanesi'nde görev yapan Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Mithat Günaydın sayesinde buldu. Dr. Mithat Günaydın'ın yaptığı ameliyat ile bebeğin karnından portakal büyüklüğünde 'omental' kist çıkarıldı.



"Bu kist patlayabilirdi"

Hastanın tedavi süreciyle ilgili bilgi veren Günaydın, "Hastamız zaman zaman karın ağrısı ile fakülteye başvurmuş. Fakültede yapılan tetkiklerde tam bir tanı konulamamış ama karın içinde emar (MR) sonucunda bir patoloji olduğu saptanmış. Bu patoloji bize geldiğinde mezenter veya omental kisti gibi ön tanıları düşündük. Laparoskopi yaptık. Sonucunda omental kist dediğimiz aşağı yukarı bir portakal büyüklüğünde içi sıvı dolu kistlik oluşum bulduk. Tamamen çıkarttık. Hastamız şu an ameliyat sonrası 2. gününde. 3. gününde evine göndereceğiz. Bu omental kistler genellikle ameliyat sırasında tanı alınan kistlerdir. Günümüzdeki ultrason MR gibi tetkiklerle tanı konulabilir. Pozisyonla beraber şekilde değiştirdiği için tanı konulması mümkün olmadı bu vakada. Laparoskopi yapınca omental kist olduğunu gördük. Bu kist patlayabilirdi ve karın içine bu sıvı dağıldığında çocukta sıkıntı olabilirdi. Şiddetli karın ağrısı yaparak kangrene gidebilirdi. Bağırsağı döndürebilirdi. Bağırsağı kangrene götürebilirdi. Bu nedenle çıkartılmış olması tam bir şifadır" dedi.



"Oğlumuz sağlığına kavuştu, çok mutluyuz"

Alparslan bebeğin babası Ömer Faruk İnan (36) ise "İlk başta kendi doğum doktorumuz anne karnındayken bir şey olduğundan bahsetti. Tam olarak ne olduğunu söylemedi. Doğumdan sonra çocuk doktorumuz bir sıvı olduğunu fark etti ve bizi fakülteye yönlendirdi. Daha sonra orada ultrasona baktılar. Sadece 'kist var' dendi. MR istendi. Daha sonra MR sonuçlandığında da 'konseyin bakması gerekiyor' diye söylendi. Daha sonra Mithat hocamıza geldik. Sağ olsun ilk bakışta ne olduğunu tespit etti. Daha sonra ameliyatımızı olduk. 2. günde normal hayatımıza döndük" diye konuştu.

Anne Ayşe İnan da çok mutlu olduklarını belirterek, "1 aydır biz bu korkuyla yaşıyoruz. Kimse bir şey söylemiyor. Şaşkınlık yaşıyorlardı. Hocam bize her şeyi söyledi. Biz kendisine çok güvendik. Çok şükür oğlum sağlığına kavuştu. Çok mutluyum" şeklinde konuştu.

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