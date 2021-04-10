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Karadeniz’de 2 milyon 402 bin dozdan fazla aşı yapıldı En çok aşı yapılan il Samsun, en az aşı yapılan il ise Bayburt oldu

İHA

Karadeniz’de 2 milyon 402 bin dozdan fazla aşı yapıldı En çok aşı yapılan il Samsun, en az aşı yapılan il ise Bayburt oldu

– Türkiye’de korona virüsünün (Kovid19) en yaygın olduğu bölgelerden biri olan Karadeniz Bölgesi'nde 1 milyon 403 bin 676 birinci doz, 998 bin 624 ikinci doz olmak üzere toplam 2 milyon 402 bin 300 doz aşı yapıldı.
Kovid19’un mutasyona uğramasının ardından Türkiye’de virüsün yayılım hızı, Samsun başta olmak üzere tüm Karadeniz’de oldukça etkili oldu. Kovid19 risk haritasının açıklandığı ilk günden bu zamana Samsun nüfusa oranla vaka sayısında başı çekerken, Ordu ve Sinop gibi iller de Samsun’u takip ederek çok yüksek riskli iller arasında yer aldı. Normalleşme adımlarına katkı sağlaması ve virüsün yayılım hızının düşürülmesi için başlatılan aşılama çalışmalarının ardından Karadeniz Bölgesi’nde bulunan 18 ilde şimdiye kadar 1 milyon 403 bin 676 birinci doz, 998 bin 624 ikinci doz olmak üzere toplam 2 milyon 402 bin 300 doz aşı yapıldı.

Karadeniz’deki 18 ilde 2 milyon 402 bin dozdan fazla aşı yapıldı
Karadeniz Bölgesi’nde en çok aşı Samsun’da yapıldı. Samsun’da 223 bin 326 birinci doz, 155 bin 177 ikinci doz olmak üzere 378 bin 503 doz aşı uygulandı. Artvin’de 33 bin 525 birinci doz, 24 bin 802 ikinci doz olmak üzere 58 bin 327 doz aşı yapıldı. Rize’de 57 bin 593 birinci doz, 41 bin 235 ikinci doz olmak üzere 98 bin 828 doz aşı uygulandı. Trabzon’da 142 bin 224 birinci doz, 101 bin 499 ikinci doz olmak üzere 243 bin 723 doz aşı uygulandı. Bayburt’ta 9 bin 208 birinci doz, 6 bin 292 ikinci doz olmak üzere 15 bin 500 doz aşı uygulandı. Gümüşhane’de 17 bin 925 birinci doz, 12 bin 219 ikinci doz olmak üzere 30 bin 144 doz aşı uygulandı. Giresun’da 95 bin 816 birinci doz, 68 bin 442 ikinci doz olmak üzere 164 bin 258 doz aşı uygulandı. Ordu’da 138 bin 184 birinci doz, 97 bin 28 ikinci doz olmak üzere 235 bin 212 doz aşı uygulandı. Tokat’ta 104 bin 873 birinci doz, 76 bin126 ikinci doz olmak üzere 180 bin 999 doz aşı uygulandı. Amasya’da 67 bin 569 birinci doz, 49 bin 711 ikinci doz olmak üzere 117 bin 280 doz aşı uygulandı. Çorum’da 93 bin 194 birinci doz, 67 bin 981 ikinci doz olmak üzere 161 bin 175 doz aşı uygulandı. Sinop’ta 47 bin 551 birinci doz, 33 bin 207 ikinci doz olmak üzere 80 bin 758 doz aşı uygulandı. Kastamonu’da 77 bin 195 birinci doz, 53 bin 679 ikinci doz olmak üzere 130 bin 874 doz aşı uygulandı. Karabük’te 41 bin 619 birinci doz, 29 bin 795 ikinci doz olmak üzere 71 bin 414 doz aşı uygulandı. Bartın’da 36 bin 932 birinci doz, 26 bin 71 ikinci doz olmak üzere 63 bin 3 doz aşı uygulandı. Bolu’da 57 bin 858 birinci doz, 43 bin 412 ikinci doz olmak üzere 101 bin 270 doz aşı uygulandı. Zonguldak’ta 104 bin 134 birinci doz, 73 bin 198 ikinci doz olmak üzere 177 bin 332 doz aşı uygulandı. Düzce’de 54 bin 950 birinci doz, 38 bin 750 ikinci doz olmak üzere 93 bin 700 doz aşı uygulandı. Karadeniz Bölgesi’nde böylece 1 milyon 403 bin 676 birinci doz, 998 bin 624 ikinci doz olmak üzere toplam 2 milyon 402 bin 300 doz aşı yapılmış oldu.

10 Nisan 2021 itibariyle Türkiye genelinde 10 milyon 855 bin 123 birinci doz, 7 milyon 575 bin 795 ikinci doz olmak üzere toplam 18 milyon 430 bin 918 doz aşı uygulanmış oldu. Türkiye’de yapılan 10 milyon 855 bin 123 birinci doz aşının 1 milyon 403 bin 676’sı Karadeniz Bölgesi’nde bulunan 18 ilde uygulandı. Aynı zamanda Türkiye’de yapılan 7 milyon 575 bin 795 ikinci doz aşının 998 bin 624 dozu da Karadeniz’deki illerde uygulandı. Öte yandan Türkiye genelinde uygulanan 18 milyon 430 bin 918 doz aşıdan 2 milyon 402 bin 300 dozu yine Karadeniz’deki illerde uygulandı.

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