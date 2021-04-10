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Baharın ortasında 40 santim kar yağdı, 61 mahalle yolu ulaşıma kapandı Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri kapanan yolları ulaşıma açtı

İHA

Baharın ortasında 40 santim kar yağdı, 61 mahalle yolu ulaşıma kapandı Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri kapanan yolları ulaşıma açtı

Samsun'da ilkbaharın ortasında etkili olan ve yüksek kesimlerde 40 santime ulaşan kar nedeniyle 61 mahallenin yolu ulaşıma kapandı. Samsun Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu, kapanan yollar tekrar açıldı.
Türkiye’nin birçok ilini etkisi altına alan soğuk hava dalgası Samsun’da kara kış olarak yansıdı. Özellikle iç kesimlerde ve yükseklerde etkisini arttıran kar yağışı, bazı kırsal mahallelerde yolların kapanmasına neden oldu. Samsun Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi ekipleri ise Nisan ayında yağan kar ile mücadelesini sürdürüyor. Yoğun kar yağışının ardından 17 ilçede 61 mahalle yolu ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerinin çalışmaları neticesinde yollar, yeniden ulaşıma açıldı.
Karla mücadelenin özellikle yüksek kesimlerde ve kapalı kırsal yollarda devam ettiğini dile getiren Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Metin Köksal, “Karla mücadele kapsamında sorumluluk alanımızda bulunan yol ağlarımızda herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için, meteorolojinin de uyarıları göz önünde bulundurularak tüm ilçelerimiz ve tüm mahallelerimizde gerekli tedbirler alındı. İlimizde özellikle iç kesimlerde etkili olan kar yağışının öncesinde ve sonrasında tüm ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor. 17 ilçenin tamamında 23 greyder, 37 traktör beko, 11 lastikli loder, 25 kar bıçaklı kamyon, 12 kamyon, 17 mini case, 10 dozer, 15 solüsyon tankeri ve diğer kiralık araçların da aramıza katılmasıyla 150’den fazla iş makinası ile 150 şoför toplam 240’tan fazla personel ile karla mücadelemiz devam ediyor” dedi.

Bazı ilçelerdeki kar kalınlığı 40 santimi geçti
Büyükşehir Belediyesi'nden alınan bilgiye ilçelerde son durum şöyle:
Vezirköprü'nün yüksek kesimlerde gece boyu kar devam etti. Kar kalınlığı yer yer 3040 cm civarına ulaştı. AlaçamYakakent ilçelerinin yüksek kesimlerde kar kalınlığı 35 cm civarında. Yağış devam ediyor. Ladik ilçesinin yüksek kesimlerde gece boyu kar devam etti. Kar kalınlığı yer yer 3040 cm civarına ulaştı. Tekkeköy ilçesinin yüksek kesimlerde gece itibarıyla başlayan kar yağışı devam ediyor. Kar kalınlığı 510 cm’yi buldu. Terme ilçesinin yüksek kesimlerde 5 cm kar bulunmakta.
Samsun ve ilçelerinde kar nedeniyle kapalı yol kalmazken, rüzgar ve kürtük nedeniyle olumsuz etkilenen yollarda da çalışmalar devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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