Polis kortejinde 'maske, mesafe ve hijyen' uyarısı

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Samsun'da, Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenen kortejde vatandaşlara 'maske, mesafe ve hijyen' uyarısı yapıldı.

Türk Polis Teşkilatı’nın 176. kuruluş yılı ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kortej yapıldı. Araçlarla, siren çalarak ana arterleri dolaşan polis ekipleri anonslarla da vatandaşlara 'maske, mesafe ve hijyen' uyarısında bulundu. Korteje emniyetin birçok biriminden araçlar katıldı. Saat 13.30'da başlayan kortej 15.00'te son buldu.

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