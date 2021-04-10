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Gökhan Geylani: “Damalı bayrağı ulaşmamız için önümüzde 5 tane daha maç var”

İHA

Gökhan Geylani: “Damalı bayrağı ulaşmamız için önümüzde 5 tane daha maç var”

– Samsunspor Yardımcı Antrenörü Gökhan Geylani, Balıkesirspor maçından çok önemli bir galibiyet aldıklarını ama mutlu sona ulaşmak için 5 final maçlarının daha kaldığını söyledi.
Kırmızı kart cezalısı Ertuğrul Sağlam yerine Samsunspor’un başında üst üste 2. maçına çıkan Gökhan Geylani, 10 kazandıkları Balıkesirspor maçının ardından maç sonu basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi. 5 final maçlarının daha kaldığının altını çizen Gökhan Geylani, “Galibiyet için oyuncularımı kutluyorum. Rakip takım oyuncuları da çok iyi mücadele ettiler. Son derece mutluyuz. Maçın başından sonuna çok istekliydik. Rakip bize zaman ve alan vermemeye çalıştı. Biz hiç vazgeçmedik. İlk yarıda kaçırdığımız ve direkten dönen pozisyonlarımız var. İkinci yarıda da kaçırdık. 00 giden maçlarda rakibin alacağı puan ya da puanlar altın değerindeydi. Motivasyonları biz golü bulana kadar devam etti. Golü bulduktan sonra biraz daha boş alan bulup, daha etkili olduk. Bu oyunlar zor oyunlardır. 2 kale ve 1 top varsa favori olan yoktur ama biz bugün favori oyunu oynadık. Daha önce golü atsaydık, oyunun seyri ve gidişatı daha iyi olurdu. Bu maçı bugün yaşayıp, yarından itibaren Menemenspor maçına odaklanacağız. Ligin boyu kısaldı. Biz geçen hafta Tuzlaspor maçında iyi bir viraj dönmüştük. Damalı bayrağı ulaşmamız için önümüzde 5 tane daha maç var. Bu 5 maçı tek tek düşüneceğiz. İyi odaklanıp, bu işin sonunu getirmek için elimizden geleni yapacağız” dedi.
Çok uzun bir sakatlık sürecinden çıkıp, forma giydiği 2. maçında sakatlanarak sedyeyle sahayı terk eden Tomane’nin durumunu da değerlendiren Geylani, “Tomane’nin durumu 12 güne daha da netleşir. İlk aldığım bilgi; önceki sakatlığının nüksettiği yönünde. O şekilde daha derin bir sakatlık olmadığı fakat ligin boyunun kısaldığı için bundan sonra kullanabilip, kullanamayacağımız anlamında 12 güne daha net bilgi veririz” şeklinde konuştu.

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