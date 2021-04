Başkan Sandıkçı'dan Romanlara müjde

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Roman kardeşlerimizin daha düzenli binalarda, daha düzenli bir mahallede yaşamaları için bir çalışma içindeyiz. Onların bir değişim isteklerinin olduğunu gördük. İnşallah bu değişim ve dönüşümü en kısa sürede gerçekleştireceğiz. Fakat bunu yaparken Roman kültürünü muhafaza etmek durumundayız" dedi.

Samsun’da en fazla Roman istihdamı gerçekleştiren ve Romanlarla ilgili projeler üreten Canik Belediyesi, Dünya Romanlar Günü nedeniyle Belediyede çalışan Roman personele yönelik etkinlik düzenledi.

Etkinliğe Roman çalışanlarımızın, onların nezdinde tüm Roman vatandaşlarımızın Dünya Romanlar Günü kutlu olsun, hepinizi saygıyla sevgiyle selamlayarak sözlerime başlamak istiyorum diyen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Böyle bir anlamlı günde, sizlere özel bir günde siz Roman kardeşlerimle aynı ortamda olmaktan, ayrıca sizlerle aynı çatı altında çalışmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim. Gününüzü tebrik ediyorum. Lakin işin aslı ben böyle günlere karşıyım. Bizim kültürümüzde ayrımcılığa asla yer yok. İnandığımız din gereği bir ayrımcılık ve kişiye özel yıl içinde bir gün değer vermek gibi bir anlayış yok. Yine inancımız gereği, inandığımız din gereği kimsenin kimseye bir üstünlüğü yok. Biz hiç kimseyi renginden dolayı, ırkından dolayı birbirinden ayırt etmeyen bir dine mensup insanlarız" diye konuştu.



"Aynı çatı altında olmaktan mutluyuz"

Canik ilçesinin il genelinde en çok Roman nüfusuna sahip olduğunu belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canik ilçesinin nüfusunun 100 bin olduğunu, Canik’te 6 bin civarında Roman yaşadığını belirterek toplam ilçe nüfusunun yüzde 18’inin Romanlardan oluştuğunu ifade etti. Bu sayının azımsanmayacak bir sayı olduğunu belirten Başkan Sandıkçı, Romanlarla iç içe yaşamaktan, aynı kurumda birlikte çalışmaktan mutlu olduklarını belirtti.



"Herkese eşit mesafedeyiz"

Göreve geldiği günden bu yana iki yıldır Romanlarla birlikte çalıştıklarını belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, bu süre içerisinde hiçbir zaman ayrımcılık yapmadan, kimin adamı, kimin kardeşi, kimin yakını olduğuna bakmadan herkese eşit mesafede aynı değeri veren bir anlayışla görevlerini sürdürdüklerini ifade etti. Başkan Sandıkçı, “Benim için en önemli kişi en değerli kişi, en vazgeçilmez kişi, en iyi dost, en iyi arkadaş işini layıkıyla en güzel şekliyle yapan kişidir. Çalıştığı kuruma en çok faydalı olan kişidir. İşinin hakkını vererek helalinden ailesinin rızkını temin etmeye çalışan en makbul kişidir benim için. İlçemizin, belediyemizin imkânlarını hep birlikte kullanıyoruz. Bu kurumda çalıştığımız süre içerisinde işimizin hakkını verelim” şeklinde konuştu.



"Sizlere her zaman kapımız açık"

Bütün vatandaşlarına olduğu gibi Roman vatandaşlara da aynı şekilde günün her saati kapılarının açık olduğunu, iletişim konusunda hiçbir sıkıntılarının olmadığını belirten Başkan Sandıkçı, “Fırsat buldukça Roman kardeşlerimizin yaşadıkları mahalleleri ziyaret ediyoruz. İstek ve taleplerini, dertlerini, sıkıntılarını dinliyoruz. Roman kardeşlerimiz günün her saati bizlere hem belediyemize gelerek, hem sosyal medyadan olsun ulaşabiliyor. Benim birim müdürlerimden özellikle istediğim şey eşitlik ve adalet. Eşitlik ve adaletten asla taviz veremeyiz. Bir yerde adalet yoksa orda başka şeyleri konuşmaya bile gerek kalmaz” ifadelerini kullandı.



"Roman kültürünü muhafaza etmeliyiz"

Canik ilçesinde yaşayan Roman vatandaşlar için Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’le birlikte bir çalışmanın içinde olduklarını belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı şöyle devam etti: “Roman kardeşlerimizin daha düzenli binalarda, daha düzenli bir mahallede yaşamaları için bir çalışma içindeyiz. Roman kardeşlerimiz hareketli, hızlı ve çok renkli bir kültüre sahipler. Böyle bir kültürü yaşatıyorlar. Böylesi güzel renkli, hareketli bir kültüre sahip roman kardeşlerimizin daha güzel şartlarda daha güzel mekânlarda yaşamasını arzu ediyorum. Bununla ilgili bir kaç çalışma yaptık. İzmir’de, Tekirdağ’da Roman kardeşlerimizin yoğun olarak yaşadığı yerlerdeki belediyelerde görüşmeler gerçekleştirdik. İlçemizdeki Roman kardeşlerimizle yaptığımız anket sonucunda da onların bir değişim isteklerinin olduğunu gördük. İnşallah bu değişim ve dönüşümü en kısa sürede gerçekleştireceğiz. Fakat bunu yaparken Roman kültürünü muhafaza etmek durumundayız. Çünkü sizlerle yaşayan çok önemli bir kültür var. Bizim için Türk, Roman, Kürt, Laz, Boşnak, Gürcü yoktur. Biz birbirimizi Allah için seviyoruz. Peygamberimiz bize insanlara nasıl bakmamız gerektiğinin ölçüsünü açık şekilde gösteriyor. Üstünlük sadece takvadadır, Hayatımız boyunca yaratılanı severiz, yaratandan ötürü felsefesiyle hareket ettik. İnancımızın gereği budur. Devletimiz her alanda sizlerden desteklerini esirgemiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız sizleri çok seviyor, sizlerin daha iyi şartlarda yaşamanız için sürekli talimatlar veriyor. Birlik ve beraberliğimiz için zor günlerden geçtiğimiz bu günlerde birbirimize destek olalım, bir ve beraber olalım. Aynı şartlarda yaşadığımız ülkemize birlikte sahip çıkalım. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin."



"Kamu malına sahip çıkalım"

Göreve geldikleri günden bu yana Canik Belediyesi’nde çok şeyin değiştiğini, özellikle mali açıdan büyük aşama kaydettiklerini belirten Başkan Sandıkçı, “Sizlerin de bildiği gibi iki yıldır birlikte çalışıyoruz. Bu zaman diliminde büyük bir aşama sağladığımızı düşünüyorum. Hiçbir çalışanımızın maaş alamama gibi bir sıkıntısı yok elhamdülillah. Bunları birlikte sağladık. Daha çok çalışmaya, daha çok üretmeye mecburuz. Sizlerin daha iyi şartlarda yaşaması için, ekonomik olarak daha çok rahatlamanız için kullandığımız araçlara, aletedevata sahip çıkalım. Kullandığımız araçlarımızı, aletlerimizi kendi malımız gibi koruyalım. Buralardan yapacağımız tasarruflar ilçemize hizmet olarak yansıyacak, sizlerin ekonomik olarak daha iyi şartlarda yaşamanıza katkı verecektir. Her biriniz bizler için ayrı bir değersiniz. Karda, kışta, yağmurda, çamurda, soğukta, sıcakta ilçemize hizmet etmektesiniz. Benim nezdimde çok değerli ve kıymetlisiniz. İnşallah her geçen gün daha güzel olacak. Sizlerle birlikte olmaktan mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Çok daha güzel şartlarda birlikte olmak dileğiyle hepinize sağlıklı günler diliyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. İnşallah önümüzdeki yılarda salgın hastalığın son bulmasıyla birlikte daha geniş, daha kapsamlı programlarda buluşmak dileğiyle diyorum. Katılımlarınızdan dolayı her birinize teşekkür ediyorum” sözlerine yer verdi.

Canik Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte Canik Belediyesi’nde çalışan Romanlar adına söz alan Belediye çalışanı Mehmet Karaca, “Öncelikle bizleri düşünerek böyle bir program hazırlayan değerli Başkanımıza teşekkür ediyorum. Aynı çatı altında birlik beraberlik içinde çalışmaktan biz Romanlar çok mutluyuz. Belediye Başkanımızın ve birim müdürlerimizin bizlere çok olumlu yaklaşımları var. Hepsine Roman kardeşlerim adına teşekkür ediyorum. Günümüz kutlu olsun. Rabbim devletimize, milletimize güç kuvvet versin” dedi. Belediye çalışanı Faruk Gökçen tarafından tüm Roman çalışanlar adına Başkan Sandıkçı'ya çiçek takdim edilmesinin ardından program sona erdi.

