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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Genel Sekreter Bayram'ın sosyal medya hesabına saldırı

İHA

Genel Sekreter Bayram'ın sosyal medya hesabına saldırı

Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, sosyal medya hesabına eskiden kullandığı bir mail üzerinden erişilerek görüşüne zıt bir paylaşım yapıldığını, bunu fark etmesi üzerineyse ilgili mailin bağlantısını keserek paylaşımı sildiğini duyurdu.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram'ın kendisinin kullanmadığı, Kocaeli’den kalma eski bir mail üzerinden sosyal medya hesabına girildi. Bu maili kullanarak hesaba erişen kişi veya kişiler hesaptan Bayram’ın görüşlerine zıt bir paylaşımda bulundular. İlhan Bayram bilgisi dışında yapılan paylaşımı fark ettiğinde (Samsun'da sosyal medyasını yönetenlere) bu mailin hesabıyla bağlantısını keserek tekrar erişilmesini önledi. Hesabına erişim olan tüm maillerin kapatılarak değiştirilmesi talimatını verdi.
Hesabını tekrar erişilmesini önleyen İlhan Bayram durumu yaptığı bu paylaşımla duyurdu: "Sabah saatlerinde Twitter hesabımdan paylaşılan tweetin şahsımla ilgisi bulunmamaktadır. Hesabım hacklenmiş olup konuyla ilgili takip başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"
Hesabına nasıl erişildiğini anlatan Genel Sekreter Bayram, "Benim Kocaelide açılmış, şu anda orada kullanılmayan benim de kullanmadığım bir mail üzerinden girilip böyle bir retweet yapılmış. Bunu ben yapmadım. Şu anda burada sosyal medya hesabımı yönetenlere 'yapmadığım ve benim atmadığım bütün her şeyi silin' diye söyledim. Benim dışımda birileri kendi kendine senaryo çizip oynuyor. Benim zaten geçmişim bellidir, böyle bir şeylerin içinde olmayacağım bellidir. Kocaeli'deyken oradayken açılmış bir Gmail hesabı. Orada bir şeyde gerekli olduğu için açtırmıştık. Benim kendimin kullandığı bir mail değildi. Onun üzerinden girilmiş. Araştırıyorum şimdi bu nereden kaynaklandı diye. Benim burada sosyal medyamı yöneten arkadaşlar hiçbirisi böyle bir şeyin içinde olmazlar. Bilgilerinin olmadığını da söylüyorlar. 'Şu anda (erişimi olan hesapların) hepsini kapatın' da dedim. Ben zaten resmi mail hesabı kullanırım" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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