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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Kariyer Yolculuğu" etkinliği

İHA

"Kariyer Yolculuğu" etkinliği

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü; “Online Kariyer Sohbetleri” adını taşıyan etkinlikler serisi doğrultusunda mezunlar ve sektördeki başarılı meslek profesyonelleri ile diyalog kurarak öğrencilerine kariyer yolculuğunda kılavuzluk ediyor.
Öğrencilere iş dünyasındaki olanaklar, fırsatlar konusunda destek olmayı ve onları meslek hayatına hazırlamayı, yaptığı etkinliklerin merkezine alan Kimya Mühendisliği Bölümü, bu kapsamda Samsun’da faaliyet gösteren ilaç firmasında çalışan Kalite Güvence Uzman Yardımcısı Serra Koçak ile Kalite Kontrol Analisti Gökçe Şeker’i online (çevrim içi) buluşmaya konuk etti. Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yıldıray Topcu, Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Feza Geyikçi, öğretim üyeleri ve araştırma görevlileri ile bölüm öğrencilerinin katıldığı programda; konuk konuşmacılar Hacettepe Üniversitesi 2018 mezunu Serra Koçak ve İnönü Üniversitesi 2015 mezunu Gökçe Şeker; kariyer planlama, iş hayatındaki koşullar, kişisel ve mesleki farkındalık, iş ve staj imkânları vb. hususlar hakkında öğrencileri bilgilendirdi.
Etkinlikte ayrıca, öğrencilerin iş hayatına atılması sırasında yapılan mülakatlar, meslekte edinilen tecrübeler ve zorlayıcı durumlar, iş hayatında sağlıklı ve gelecek vaat eden kariyer planlamasının nasıl olması gerektiği gibi detaylar ve sorular programın diğer başlıkları olarak öne çıktı. OMÜ Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü, “Online Kariyer Sohbetleri” etkinliğine kariyer basamaklarını başarıyla tırmanmış farklı isimlerle devam etti. İnternet üzerinden canlı yayımlanan çevrim içi buluşmada; bir kozmetik firmasının Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Zafer Kutanoğlu ile Kimya Mühendisi Sibel Onay, iş ve yöneticilik tecrübelerini öğrencilerle paylaştı. Etkinliğe; Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yıldıray Topcu, Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Feza Geyikçi, öğretim üyeleri ve araştırma görevlileri ile kimya mühendisi adayı öğrenciler katıldı.

Islak mendille başlayıp zirveye giden yol
Online buluşmada ıslak mendil markasıyla başladığı yolculukta kozmetik ve kişisel bakım ürünleri üzerine günümüzde 6 kıtada 95 ülkeye ihracat yapan bir firmaya dönüşen bir kozmetik firmasının Zafer Kutanoğlu, girişimcilik ruhu ve cesareti, iş hayatı ve kariyeri boyunca uzun yıllara dayanan tecrübe ve donanımına dair değerlendirme ve fikirlerini katılımcılara aktardı.

Farklı sektörlerde kazanılan tecrübe birikimi
Programda bir diğer konuk Kimya Mühendisi Sibel Onay da ilaç sanayisinde farklı firmalardaki imalat şefliğinden başlayıp reklam, ambalaj, depolama ve dağıtım merkezlerinde üstlendiği kalite güvence yöneticiliğine kadar giden mesleki kariyer öyküsünden kesitler sundu. Kariyerlerine pozitif etkide bulunan girişimler ve sahip oldukları motivasyonları hakkında tüyolar da paylaşan Zafer Kutanoğlu ve Sibel Onay, öğrencilerin merak ettiği soruları da cevapladı.

Teknofest’ten ödülle dönen SEN1919 Takımı’nın başarı öyküsü
OMÜ Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü, öğrencilerin girişimcilik potansiyellerini harekete geçirmesi adına 2020 yılında Millî Mücadele’nin gazi şehri Gaziantep’te düzenlenen Teknofest’te “Çevre ve Enerji Teknolojileri” kategorisinde üçüncülük ödülüne layık görülen ve OMÜ’nün gurur kaynaklarından biri olan SEN1919 Takımı’nı öğrencilerle buluşturdu. Çevrim içi (online) düzenlenen etkinlikte; SEN1919 Takımı; çalışmalarının hazırlık aşamaları, bu süreçte yaşadıkları deneyim ve zorluklardan bahsederek sürekliliğe sahip, gelişme ve ilerlemeye uygun girişimci fikir ve öngörülerini katılımcı grupla paylaştı.

Yeni mezun kimya mühendislerinin staj günlükleri öğrencilere yol gösterdi
OMÜ Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümünün faaliyetler serisinin son halkası ise OMÜ mezunu kimya mühendislerinin katılımıyla yapılan “Staj Günlükleri” adlı etkinlik oldu. Kimya Mühendisliği Bölümü Staj Komisyonu Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Gediz Uğuz’un moderatörlüğünde canlı yayımlanan online etkinlikte; OMÜ Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü 2019 mezunu Nagehan Yazımcı ile 2020 mezunu Yeşim Çetinkaya, üniversite hayatının son basamağı ve aynı zamanda iş hayatına adım atmanın ilk basamağı olan staj hakkında bilinmeyen, merak edilen ve akıllara takılan hususlara ilişkin sorulara açıklık getirdi. Buluşmada staj olanakları ve fırsatları konusunda arayış içinde olan öğrenciler için başarılı ve yetkin bir kariyer yolculuğunun ipuçları farklı başlıklarla ele alınırken OMÜ Kimya Mühendisliği mezunu Nagehan Yazımcı staj yaptığı bir boya firmasında, Yeşim Çetinkaya ise stajını tamamladığı bir firmada yaşadıkları ve öğrendiklerinden edindikleri tecrübeleri öğrencilerle etkileşimli olarak paylaştı.

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