Çocuklarda beslenme ve gelişim takibi erken tanı için önemli

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Burcu Çalışkan, "Çocuklarda beslenme ve gelişim takibi, oluşabilecek hastalıkların erken tanı ve tedavisinde önemli rol oynamaktadır" dedi.

Sağlam bebek ya da çocuk takibinin, birinci basamak çocuk sağlığı ve hastalıkları hizmetlerinin temelini oluşturduğunu belirten Büyük Anadolu Hastaneleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Burcu Çalışkan, "Sağlam çocuk izlemi, sadece sağlıklı çocuklara verilmesi gereken bir hizmet değil, tüm çocukların alması gereken hizmettir. Düzenli olarak bebeklerin ve çocukların sağlıkları için beslenme ve gelişim gibi takipler çocuklarda oluşabilecek bir sağlık sorunun erken tanı ve tedavisi önem taşımaktadır. Bebekler ve çocuklar rutin sağlık kontrolleri için düzenli olarak belli periyotlar dahilinde alanın da uzman doktora muayene olmalıdır. Her kontrolde bebek ve çocuğun ağırlık, boy ve baş çevresi ölçümleri not edilecek ve ortalama büyüme oranlarıyla karşılaştırması yapılacaktır. Rutin sağlıklı bebek ve çocuk kontrolleri hastalıktan bağımsızdır. Bu, anne ve babanın çocukları sağlıklı olsa bile bu ziyaretlerin her birine katılmaları gerektiği anlamına gelir. Doktor veya sağlık hemşiresi çocuğun gelişimsel ilerlemesine bağlı olarak sağlık kontrollerinin sıklaştırılmasını önerebilir. Sağlam çocuğun fizik muayenesi eksiksiz olmalı, şikayeti olmasa bile tam bir fiziki muayene yapılmalıdır. Burada amaç oluşabilecek sağlık sorununu erken dönemde saptamak, tanı ve tedavisine başlamaktır" diyerek sözlerine son verdi.

