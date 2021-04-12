SAMÜ’den ‘kalite’ hamlesi Rektör Aydın: “Kalite süreçlerini tamamlayarak daha verimli faaliyetler yürüteceğiz”

Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, “Kalite süreçlerini tamamlayarak daha verimli faaliyetler yürüteceğiz” dedi.

SAMÜ’de TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi gerçekleştirildi. Samsun Üniversitesi kalite çalışmaları kapsamında; Türk Standartları Enstitüsü Uzmanı Yılmaz Öztürk tarafından, 0109 Nisan 2021 tarihleri arasında Samsun Üniversitesi Rektörlük konferans salonunda "TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi" verildi.



“Kalite süreçlerini tamamlayarak daha verimli faaliyetler yürüteceğiz”

Üniversite olarak kalite süreçlerinin oluşturulması kapsamında yoğun bir çalışma sürecine girdiklerini ifade eden SAMÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, “Samsun Üniversitesinin kaliteli hizmet vermekte yarışır hale gelmesi ve sunmuş olduğu hizmetlerin kalitesini artırmak ve standart hale getirmek için çalışma başlattık. Çalışmalar kapsamında, üniversitemiz yönetici ve personeline yönelik olarak yedi gün süren TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi eğitimi gerçekleştirdik. Önümüzdeki dönemde kalite süreçlerini tamamlamış daha da verimli çalışmalar gerçekleştiren bir üniversite olarak faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Süreçte emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.



Sürecin 2021 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanıyor

Eğitime; akademik birimlerden dekan/müdür yardımcıları, fakülte/yüksekokul/enstitü sekreterleri; idari birimlerden ise birim amirleri ile gönüllü kalite elçileri olmak üzere 45 kişi katıldı. Eğitim süresince katılımcılara kalite yönetim sistemi temel eğitimi, dokümantasyon eğitimi ve iç tetkik eğitimi verildi. TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi belgelendirme çalışmaları hemen başlayacak olup, 2021 yılı sonunda sürecin tamamlanması planlanıyor.

Samsun Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Salih Kesgin'in hazır bulunduğu eğitim, anı fotoğrafı çekimi ve hediye takdiminin ardından sona erdi.

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