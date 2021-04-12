Samsun'da eski eşini öldüresiye darp eden şahıs: "Kendisinden özür diliyorum, beni affetsin"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da eski eşini öldüresiye darp eden şahıs: "Kendisinden özür diliyorum, beni affetsin"

İHA

Samsun'da eski eşini öldüresiye darp eden şahıs: "Kendisinden özür diliyorum, beni affetsin"

Samsun’da sokak ortasında eski karısını çocuğunun gözleri önünde darp ederek hastanelik ettiği gerekçesiyle tutuklanan kocanın yargılanmasına başlandı. Sanık İbrahim Z. (27), mahkemede verdiği ifadede, "Kendisinden özür diliyorum, beni affetsin. Öldürme niyetim yoktu. Hayatta kalışından öldürme istemediğim belli oluyor" dedi.
Samsun’da 6 Mart Cumartesi akşamı meydana gelen olayda İbrahim Z. (27), boşandığı eski eşi Emriye Metoğlu'nu (25) sokak ortasında 5 yaşındaki kızının gözü önünde öldüresiye darp etmiş, olay Türkiye’yi ayağa kaldırmıştı. Olaydan sonra “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklanan İbrahim Z. hakkında “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar, “mala zarar verme” suçundan da 6 aydan 3 yıla kadar hapsi istemiyle dava açıldı.
Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davanın ilk duruşmasına İbrahim Z. tutuklu bulunduğu Erzincan T Tipi Kapalı Cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Duruşma salonuna basın mensupları ve Emriye Metoğlu'nun ailesi alınmadı.

"Öldürme niyetim yoktu. Hayatta kalışından öldürme istemediğim belli oluyor"
Kendini savunan İbrahim Z. eski eşinin kendisini aldattığını duyduğunu iddia ederek, "Olay günü dışarı çıktım. Arkadaşlar ile alkol aldım. Çocuğu almak için buluştuk. Bana 'çocuğu bir daha göstermeyeceğini' söyleyerek tehdit etti. Bu olay tamamen bilincimi kaybettiğim şekilde oldu. Olayın ilk başını ve sonunu hatırlıyorum. Şahitlerin beni ayırdığı yalandır. Olayı bilinç kaybı ile yapmış isem de olayı kendim sonlandırdım. Kendisinden burada özür diliyorum. Beni affetsin. Olay günü gelişen olaylar bilinç kaybı ve öfke patlaması. Avukatım bana videoyu gösterince çocuğumun ağlamasını izleyemedim. Böyle bir olayın çocuğumun gözleri önünde olmasından dolayı çok üzgünüm. Kendisinin verdiği ifade yalandır. Neden yalan söylüyor anlamakta güçlük çekiyorum. Telefonu çantasından kendiliğinden fırladı. Telefonunu almadım, kırmadım. Avukatım olayın medyada yayınlandığını söyledi. Ben bunları sustum, sineye çektim. Çıkmış TV'lerde yalan yanlış şeyler söylemiş. Affınıza sığınıyorum. Bu olay tamamen bilinç kaybıyla yaşandı. Öldürme niyetim yoktu. Hayatta kalışından öldürme istemediğim belli oluyor" ifadelerini kullandı.
Zanlının tutukluluk halinin devamına karar verilirken duruşma 11 Mayıs'a ertelendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

SAMÜ’den ‘kalite’ hamlesi Rektör Aydın: “Kalite süreçlerini tamamlayarak daha verimli faaliyetler yürüteceğiz”
YEREL HABERLER SAMÜ’den ‘kalite’ hamlesi Rektör Aydın: “Kalite ...
Denizlerde av sezonu 15 Nisan'da sona eriyor
YEREL HABERLER Denizlerde av sezonu 15 Nisan'da sona eriyor
Çocuklarda beslenme ve gelişim takibi erken tanı için önemli
YEREL HABERLER Çocuklarda beslenme ve gelişim takibi erken tanı için ...
Soğuk havada sıcak jest Samsun polisine soğuk havada sıcacık ikramlar
YEREL HABERLER Soğuk havada sıcak jest Samsun polisine soğuk havada ...
"Kariyer Yolculuğu" etkinliği
YEREL HABERLER "Kariyer Yolculuğu" etkinliği
6 yıl 2 ay 20 gün cezası bulunan şahıs JASAT ekibine yakalandı
YEREL HABERLER 6 yıl 2 ay 20 gün cezası bulunan şahıs JASAT ekibine ...
Samsun'da gece bekçisi işyerinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Samsun'da gece bekçisi işyerinde ölü bulundu
Genel Sekreter Bayram'ın sosyal medya hesabına saldırı
YEREL HABERLER Genel Sekreter Bayram'ın sosyal medya hesabına ...
Samsun’da narkotik ve HES uygulaması
YEREL HABERLER Samsun’da narkotik ve HES uygulaması
Samsun'daki kadına şiddet olayında ilk duruşma yarın 18 yıla kadar hapsi istenen sanık, 12 Nisan Pazartesi günü hakim karşısına çıkacak
YEREL HABERLER Samsun'daki kadına şiddet olayında ilk duruşma ...
Çay ocağı işletmecisi bahçesindeki ağaç kesilince şikayetçi oldu
YEREL HABERLER Çay ocağı işletmecisi bahçesindeki ağaç kesilince ...
İlkadım'da sokak hayvanları unutulmadı
YEREL HABERLER İlkadım'da sokak hayvanları unutulmadı
41 yaşındaki mimar koronadan hayatını kaybetti
YEREL HABERLER 41 yaşındaki mimar koronadan hayatını kaybetti
Samsun TSO, iş dünyasını sanal fuarda buluşturacak
YEREL HABERLER Samsun TSO, iş dünyasını sanal fuarda buluşturacak
Alaçam'da tütün alımı başladı
YEREL HABERLER Alaçam'da tütün alımı başladı
Tütün İskelesi bakıma alındı Büyükşehir balmumu heykellerinden, iskeleye kadar tam onarımdan geçiriyor
YEREL HABERLER Tütün İskelesi bakıma alındı Büyükşehir balmumu ...
Bora: "Tüm tedbirlerimizi aldık" YEDAŞ 'Ramazan' ayına hazır
YEREL HABERLER Bora: "Tüm tedbirlerimizi aldık" YEDAŞ 'Ramazan' ...
Başkan Demir: "Tedbirlere uymalıyız" "Toplu halde bir yerde bulunmamalıyız"
YEREL HABERLER Başkan Demir: "Tedbirlere uymalıyız" "Toplu halde bir ...
Başkan Demirtaş: "Tüm şehri kucaklayan bir anlayışla devam ediyoruz"
YEREL HABERLER Başkan Demirtaş: "Tüm şehri kucaklayan bir anlayışla ...
En çok vakanın görüldüğü Samsun´da, kısıtlama sessizliği
YEREL HABERLER En çok vakanın görüldüğü Samsun´da, kısıtlama ...
Başkan Sandıkçı'dan Romanlara müjde
YEREL HABERLER Başkan Sandıkçı'dan Romanlara müjde
Boşandığı eşini sokak ortasında döven Zarap, yarın hakim karşısında
YEREL HABERLER Boşandığı eşini sokak ortasında döven Zarap, yarın ...
Samsun mart ayında yağış rekoru kırdı Samsun’da mart ayı yağış ortalaması geçen yılı 2’ye katladı Samsun 10 yılı aşkın sürede kayıtlara geçen en yüksek yağış miktarını aldı
YEREL HABERLER Samsun mart ayında yağış rekoru kırdı Samsun’da mart ...
Yağış nedeniyle yıkılan ahırda 3 büyükbaş hayvan telef oldu
YEREL HABERLER Yağış nedeniyle yıkılan ahırda 3 büyükbaş hayvan ...