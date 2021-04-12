Eski eşini sokak ortasında döven Zarap: Öldürme niyetinde değildim (2)

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10 DAKİKADA TUTUKLULUĞUN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Samsun'da, 3 yıl önce boşandığı Emriye Metoğlu'nu sokak ortasında, 5 yaşındaki kızlarının gözü önünde döven İbrahim Zarap'ın yargılandığı davada tanıklar dinlendi. Mahkeme heyeti, yaklaşık 10 dakika sürenin ardından sanık Zarap'ın tutukluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 11 Mayıs'a erteledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Tayfur KARAZeynep Irmak ÖCAL, Oğuzhan UYSAL, Hakan AKGÜN

2021-04-12 11:11:35



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