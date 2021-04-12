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Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 214 şahsa 394 bin 805 TL ceza

İHA

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 214 şahsa 394 bin 805 TL ceza

Samsun’da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 214 şahsa 394 bin 805 TL idari para cezası uygulandı.
Korona virüs salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu tesis etmek amacıyla Cumhurbaşkanı’nın talimatları ve Sağlık Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri ile bakanlıkların genelgeleri doğrultusunda Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nda alınan kararlar uygulanmakta. Bu kapsamında 09 Nisan Cuma günü saat 21.00’den, 12 Nisan Pazartesi günü saat 05.00’e kadar uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 214 şahsa işlem yapılarak 394 bin 805 TL idari para cezası yazıldı.

İzolasyon kuralını ihlal eden 8 şahsa idari işlem
Samsun'da 94 bin 469 HES kodu sorgulaması yapıldı, izolasyon kuralını ihlal eden 8 şahsa idari işlem uygulandı. 1011 Nisan günleri korona virüs tedbirleri ve izolasyon denetimleri kapsamında Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 88 bin 999 şahsın HES kodu sorgulandı, izolasyon kuralını ihlal eden 7 şahıs yakalandı. Kovid19 izolasyon denetimleri kapsamında bin 166 şahıs ikametlerinde denetlendi.
Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı tarafından da 5 bin 470 şahsın HES kodu sorgulaması yapıldı. Ayrıca Kovid19 izolasyon denetimleri kapsamında bin 349 şahıs ikametlerinde denetlendi, izolasyon tedbirlerini ihlal eden 1 şahsa idari para cezası yazıldı.

Uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi, 44 aranan şahıs yakalandı
09 Nisan günü saat 08.00 ile 12 Nisan günü saat 08.00 arasında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü, Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü, Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü, devriye ekipleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü personeli ile birlikte denetimler gerçekleştirildi. Şüpheli araç ve şahıslara karşı yapılan uygulama, sabit yol uygulaması ve şok uygulamalarında; 44 bin 122 şahsın GBT sorgusu yapıldı, 44 aranan şahıs tespit edildi, 110 şahsa idari işlem yapılarak 152 bin 723 TL para cezası uygulandı, 6 bin 117 araç kontrol edildi, 20 araca cezai işlem yapılarak 27 bin 437 TL para cezası uygulandı, bin 61 iş yeri kontrol edildi, 5 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 84 adet mermi, 13 adet kesici/delici alet, 198 adet sentetik ecza hap, 107,43 gram esrar, 136,98 gram kenevir tohumu, 1 adet kenevir bitkisi, 1 adet ecstacy, 2,24 gram kokain, 1,26 gram metamfetamin, 104,07 gram kannabinoid ele geçirildi.
Trafik yönünden de 2 bin 762 araç ve sürücü kontrol edildi, 641 araç ve sürücüye 291 bin 866 TL cezai işlem uygulandı, 63 araç trafikten men edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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