Sandıkçı: “Kardeşlik bağlarımızı güçlendireceğiz”

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Ramazan ayı boyunca rutin olarak gerçekleştirdiğimiz sosyal yardım faaliyetlerimizi kat be kat artırarak her bir hemşehrimizin yanında ve destekçisi olmaya devam edeceğiz” dedi.

Ramazan ayı dolayısıyla açıklama yapan Başkan İbrahim Sandıkçı, "Paylaşımın, bereketin, dayanışma ve yardımlaşma duygusunun yoğun olarak yaşandığı mübarek Ramazan ayına bir kez daha erişmenin mutluluğunu ve huzurunu yaşıyoruz. Dünyayı ve ülkemizi saran pandemiye karşı topyekun bir mücadele içerisinde olduğumuz şu günlerde, zor durumda olan komşularımızın ve esnaflarımızın yanında olurken, sahip olduklarımızın kıymetini bilmek ve şükretmek daha büyük bir anlam kazandı. Birlik ve beraberlik duygularımızın yükseldiği bu dönemde paylaşma ve dayanışma konusundaki hassasiyetimiz de aynı oranda artmaktadır. Bu yıl mübarek Ramazan ayında; belki büyük iftar sofralarında, sahur organizasyonlarında, teravih namazlarında hep birlikte olamayacağız ama gönüllerimizdeki sevgi, aramızdaki dayanışma ve kardeşlik duygusu ile sağlıklı günlerde buluşacağımıza olan inancımızı güçlü tutmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

"Komşuluk Hakkı İçin Komşunun Sesi Ol’ ve ‘Dert Etmeyin Biz Varız’ diyerek hayata geçirdiğimiz kardeşlik seferberliği ile daha çok ailemize ulaşacak, daha çok çocuğumuzun yüzünün gülmesini sağlayacağız” diyen Sandıkçı, “Gıda paketi, alışveriş çeki, günlük sıcak yemek gibi yardımlarımızın yanı sıra, pandemi nedeniyle önem arz eden maske ve hijyen paketi dağıtımlarımıza da dört bir koldan devam edeceğiz. Bu Ramazan her Ramazan olduğu gibi ‘Komşusu açken tok yatan bizden değildir’ düsturuyla çalınmadık kapı, ulaşılmadık hane, girilmedik gönül bırakmayacağız. Vatandaşlarımızla olan kardeşlik bağlarımızı güçlendireceğiz. Tüm iyi temennilerim ve dualarım ile vatandaşlarımızı en içten duygularımla selamlıyor, mübarek Ramazan ayının büyük ailemiz Canik'e, şehrimize, ülkemize ve dünyaya her şeyden önce sağlık, huzur, barış ve mutluluk getirmesini; hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sizlerin aracılığı ile kardeşlik seferberliğimize katkıda bulunmak isteyen hayırsever vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Hayır deryasında bir damla olmak isteyen vatandaşlarımız 0536 347 37 38 numaralı telefonumuzu arayarak bizlerle irtibata geçebilir bir kardeşimizin yüzünün gülmesine vesile olabilirler" ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.