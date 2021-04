Başkan Demir: “Bu yıl bin 450 km yol yapacağız” Başkan Mustafa Demir, görevdeki 2 yılını canlı yayında anlattı

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustaf Demir, geçen yıl bin 320 kilometrelik yol yapım rekorunu kırdıklarını, bu sene ise bin 450 km yol yapacaklarını açıkladı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, iki yıllık süreçte yapılan yatırımları ve projeleri anlattı. 2023’e kadar şehrin tüm alt ve üst yapı sorunlarının çözülerek yatırımların tamamlanacağını ifade eden Başkan Demir, ekonomiden turizme kadar her alanda önemli gelişme sağlanacağını söyledi. SBB TV YouTube kanalında canlı yayınlanan ‘Değişen ve Gelişen Samsun’ programına konuk olan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kendisine yöneltilen soruları cevapladı. İletişimden, kentsel dönüşüme, ulaşımdan altyapıdaki yol ve su projelerine, çevre ve kültürden eğitim, sanat ve spora kadar her alanda başlatılan yatırımları anlatan Başkan Demir, Samsun’un geleceğine başarıyla yürüdüğünü söyledi.



Yerel yönetim zihniyeti değişiyor

Büyükşehir Belediye Başkanlığının halka hizmette en önemli makamlardan biri olduğunu ifade eden Başkan Mustafa Demir, gelecek nesillere güzel bir vizyon bırakmak için yerel yönetim zihniyetini değiştirdiklerini belirtti. Başkan Demir, “Belediyemizi Türkiye’ye örnek hale getiriyoruz. Halkla iletişimin kolaylaştığı, vatandaşların belediye ve başkana ulaşmasında sınırların ortadan kalktığı, tüm talep ve önerilerin dikkate alındığı, sorunların hızlı bir şekilde çözüldüğü yeni süreçte iletişimi de kurumsal ve kaliteli hale getiriyoruz. Yüzde 100 ulaşılabilirlik hedefini elhamdülillah yakaladık. Çözüm merkezine yapılan talep ve şikayetlerin giderilmesinde memnuniyet oranımız artıyor. Bu da hatalarımızı en aza indiriyor. Yazılımı bize ait olup inşaatına başladığımız 153 Kent Yönetim Merkezi hizmete girdiğinde iletişim kalitemiz daha da artacak” dedi.



Dönüşümde 2 milyar TL’lik yatırım

Samsun’un yaşam ve konforunu artıracak kentsel dönüşüm çalışmalarının devam ettiğini anlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Demir, “Samsun’un geleceği için büyük misyona sahip olan kentsel dönüşümde çalışmalarımız var. Şuan Kıran Mahallesi’nde 1400, Soğuksu Mahallesi’nde ise 700 konutun yapımı sürüyor. Gülsan sanayi sitesini taşıyacağımız Toybelen Sanayi Sitesi inşaatı devam ediyor. Bugüne kadar belediyemizin kasasından kuruş para çıkmadan kentsel dönüşüm projelerine 2 milyar TL’lik yatırım yapıldı. Güvenlik, otopark ve trafikle ilgili tüm sorunları tamamen çözüyoruz. Startını verdiğimiz bu projeler, arkadan gelecek kentsel dönüşümlere de model rol olacak. Bittiğinde ise şehrimizde müthiş bir vizyon değişimi yaşanacak” açıklamasını yaptı.



Şehri değiştirecek projeler

Gülsan Sanayi Sitesi yıkıldıktan sonra yapılacak projeyle ilgili bilgi veren Başkan Demir, “252 dönümlük Gülsan Sanayi Sitesi’ni kaldırdıktan sonra ne yapacağımızla ilgili çok özel bir proje çalışıyoruz. İçinde selatin cami, botanik bahçeleri, sanatsal köprüleri olacak proje, Samsunspor Tesisleri’ne kadar uzanan Doğupark’ı ve yaşam alanını da içine alacak bütünlükle tasarlanıyor. Proje TOKİ’ye ihale edildi. Camiyi biz, geriye kalan tüm yatırımı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapacak. Buna ilaveten Samsun Fuarı projesi de geliyor. Mert Irmağı dere ıslahı ve uygulama projesinin ihalesini bu sene yapıyoruz. Arkasından çok özel rekreasyon çalışması geliyor. Su tutma kapanları yaptıktan sonra Mert Irmağı, muhteşem bir görünüme kavuşacak. Rekreasyonla değişecek Mert Irmağı’ndan Atatürk Kültür Merkezi’ne kadar uzanan, hatta Cumhuriyet Meydanı’nı da kapsayan bölgede fuarımızı inşa edeceğiz. Fuar için 500 dönümlük alanı yeni ve farklı bir konseptle projelendiriyoruz. Tahminen 3,5 milyon turistin ziyaret edeceği fuarla birlikte bu yatırımlar, şehrimizin değişimine büyük katkı sunacak. Samsun, bambaşka hale gelecek“ diye konuştu.



Meydanlar yaşam alanı olacak

Cumhuriyet Meydanı’nın dönüşümüyle ilgili konunun planlama aşamasında olduğu bilgisini veren Başkan Mustafa Demir şunları söyledi:

“Meydan ve çevresindeki otopark ve trafik problemlerinin çözümüyle ilgili süreci başlattık. Saathane ve Subaşı Meydanlarındaki çalışmalar sürüyor. Büyük Cami’nin önündeki kısımla da bütünleşecek Saathane’de yapacağımız iki katkı dükkanları yıl sonuna kadar sahiplerine teslim edeceğiz. İşlevini yitiren Subaşı Meydanı’nı, 142 araçlık yer altı otoparkı, mescidi, Hamidiye Çeşmesi ve diğer üst yapılarıyla yeni bir konsepte kavuşturuyoruz. Akıllı şehir projesi kapsamında kavşakları da düzenlediğimizde tüm meydanlarımız, alışkanlıklarımızı ve şehrimize bakışımızı da değiştirerek vakit geçirmekten hoşlandığımız yerler haline gelecek.”



1450 km yol yapılacak

İlçelerdeki alt ve üst yapı yatırımlarına da değinen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustaf Demir, şöyle devam etti:

“Geçen yıl bin 320 kilometrelik yol yapım rekorunu kırarak bu sene bin 450 km yol yapacağız. Kullandığımız tüm malzemeleri dışardan almıyor, kendimiz üretiyoruz. Dolayısıyla maliyetleri olabildiğince aşağı çekiyoruz. 4’te bir fiyatına iş yapıyoruz. 6.5 metre genişliğindeki mahalle yollarımızın tamamını uzun vadede bozulmayacak şekilde 2023’te bitirmiş olacağız. Bunun yanında bulvarlarımızı yeniden projelendirdik. Samsun’un bütün ulaşım ağını yeni bir vizyona kavuşturuyoruz. Trafiği, parklanmayı dijital ortamda yöneteceğiz. Lityum pilli otobüslerimizi devreye alıyoruz. Başarı sağladığımızda tüm toplu ulaşım sisteminde lityum pilli sürüş dönemine geçeceğiz. Ulaşımdaki sorunları çözerek, trafikte en optimum yönetilen şehir olacağız.”



Suya 450 milyon TL’lik yatırım

Samsun’un 17 ilçedeki su problemlerini çözmek için bu güne kadar 450 milyon TL yatırım gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Demir, “Kanalizasyon kokusu yayılımının yüksek olduğu 2 terfi merkezinde koku giderim ünitelerini kurduk. 17 ilçemizin kırsal mahallerindeki tüm içme suyu problemini çözüyoruz. Şuana kadar 450 milyon TL tutarında yatırım yaptık. Ondokuzmayıs İçme Suyu Arıtma Tesisi ve isale hattı, Salıpazarı Barajı, Terme İlçe Suyu Arıtma Tesisi ve isale hattı, yapımını bu yıl ihale edeceğimiz Çarşamba İçme Suyu Arıtma Tesisi ve isale hattı, Çarşamba Kanalizasyon Tesisi, Yatırım projeleri için 1,5 milyar TL daha harcayacağız. Biten ve devam eden yatırımlarımız var. SASKİ ekiplerimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.



Sosyal projeler yolda

Türkiye’nin ikinci en büyük kütüphanesini şehre kazandırmaya hazırlandıklarını anlatan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Eğitim çağındaki herkesin kullanmakta keyif alacağı bir kütüphane olacak. Atakum’da eski Yalı Kafe’nin olduğu yerde kitap kafe inşa edeceğiz. Projesi bitmek üzere. Yer altı otoparkı, botanik bahçeleriyle alanında Türkiye’nin en iyi projesi olacak. İhalesini bu sene yapacağız. Bunun da müjdesini veriyorum. Belediye Hamamı’nın projesi bitti. İhaleye hazırız. Trafiğe açtığımız Çiftlik Caddesi’nde yeni bir proje hazırladık. Kurtuluş Yolu cephe sağlıklaştırması projesini bekliyoruz. Marina diye bilinen alanda yeni bir uygulama projesi kapsamında ön tasarımı bitti. Modellenmesi yapılıyor. 100 dönümlük alanda uygulanabilirliği kabul edildiğinde Türkiye’ye örnek olacak en kaliteli ve gerçek bir marinayı Samsun’a kazandırmış olacağız. Hayata geçtiğinde Samsun’un ekonomisinde, turizminde ve marka değerinde müthiş bir iyileşme söz konusu olacak. Kurupelit bölgesinde oturan ve ticari faaliyet yürüten herkes için çok kazançlı bir yatırım gerçekleşmiş olacak“ bilgilerini verdi.



Engellilere 3 ayrı hizmet

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile engellilere yönelik 3 projeyi hayata geçireceklerine de değinen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Aileler engelli çocuklarını getirip bize teslim edecekler. Gün boyunca onlara biz bakacağız. Günübirlik hizmetlerde bu çok önemli bir proje olacak. Konaklamalı olarak da ayrı bir merkez projemiz var. Burada da aileler çocuklarını yine bize bırakacaklar, bir hafta 10 gün sonra gelip alabilecekler. Biz de her türlü ihtiyacını gidereceğiz. Bunun yanında bağımlılar için tedavi ve rehabilitasyon merkezi projemiz var. Yeşilay ile hayata geçireceğiz. Projesi üzerinde çalışıyoruz. İlçelerimizin tümünde aile yaşam merkezleri oluşturuyoruz. Bunlardan bir tanesi de eski ruh ve sinir hastalıkları hastanesinin olduğu yerde hayata geçecek.”

