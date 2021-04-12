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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da yurtta karantinada olan 3 kişi araçla kaçtı

İHA

Samsun'da yurtta karantinada olan 3 kişi araçla kaçtı

Samsun'da korona virüsten dolayı karantina ihlali yaptıkları gerekçesiyle yurda yerleştirilen 3 kişi araçla kaçtı.
Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde bulunan Münevver Ayaşlı Kız Öğrenci Yurdu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, korona virüsten dolayı karantinada olması gerekirken karantina kurullarını ihlal ettikleri gerekçesiyle yurda yerleştirilen Furkan S.(21), Ömer K.(29) ve Cemal Y.K.'nin(27) karantinada oldukları yurttan birlikte kaçtı. Polis yaptığı araştırma sonucu 3 kişinin Hasan K.Ö.'nün idaresindeki araçla kaçtıklarını tespit etti.
Kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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