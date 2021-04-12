Telefon dolandırıcılarına 106 bin liralarını kaptırdılar

Samsun'da 2 Iraklı, kendini telefonda polis olarak tanıtan kişinin tuzağına düşerek 106 bin liralarını dolandırıcılara kaptırdı.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Irak uyruklu Mohammed
A.A.H.A.D. (42) ile Thıkra S.H.A.B. (40) adlı kadını telefonla arayan dolandırıcılar, kendilerini polis olarak tanıtarak terör örgütü ile bağlantılarının olduğunu söyleyip korkutup verdikleri hesaba 106 bin lira yatırmalarını istediler. Parayı yatıran Iraklı şahıs ile kadın, dolandırıldıklarını anlayınca polise şikayette bulundu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.