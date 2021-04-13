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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Korona virüse bağlı olarak kalp hastalıklarında artış

İHA

Korona virüse bağlı olarak kalp hastalıklarında artış

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Kenan Durna, korona virüs salgını döneminde eve kapanan insanların hareketsiz kalma sürelerinin ve yemek yeme oranlarının arttığına dikkat çekerek, "Bu durum damar tıkanmasına yol açabiliyor” dedi.
Medicana Samsun Hastanesi tarafından "1218 Nisan Kalp Sağlığı Haftası" nedeniyle farkındalık etkinliği düzenlendi. Hastanenin girişine stant kuruldu. Burada ilk olarak insanların tansiyonlarına bakıldı. Standa uğrayan insanlara sağlıklı beslenmeye dikkat çekmek için ikramlarda bulunuldu. Akabinde tansiyonu ölçülen insanlara kalp sağlığı ilgili öneri notları dağıtıldı.

"Hasta olmamak için dikkat etsinler"
Özellikle korona salgını döneminde kalp sağlığının önemine değinen Kardiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Kenan Durna, "Koronaya bağlı kalp hastalıklarında artış olabiliyor. Bu durum özellikle damar tıkanmasına yol açabiliyor. Tüm damarlarınız kalp damarlarında olduğu gibi beyin damarlarında, akciğer damarlarında tıkanmaya sebep olabiliyor. Bu yüzden hasta olanların kan sulandırıcı kullanması lazım. Hem iğne hem hap olarak kan sulandırıcıları kullanabilirler. Mutlaka evin içinde bile olsa kendilerini izole ederek ev yürüyüşü yapmaları önemlidir. Hasta değillerse de hasta olmamak için dikkat etsinler" diye konuştu.

"Sigaraya bağlı kalp krizleri görmeye başladık"
Dünyada ölümlere en çok sebep olan hastalığın kalp hastalığı olduğuna dikkat çeken Dr. Durna, "Hastalığı önlemek için hastalığa yol açan dört ana sebep vardır. Bunlara dikkat etmek, bunları yok etmek gerekir. Bunlar: Hipertansiyon, diyabet, kolesterol ve sigara içmektir. Sigara kullanımı özellikle çok yaygındır. Hanımlarda önceden menopoza kadar kalp hastalığı beklemezdik. Ama şimdi sigara kullanımına bağlı olarak kalp krizleri görmeye başladık. Mutlaka sigarayı bırakın, yürüyüş yapın, egzersiz yapın, yediklerinize dikkat edin, küçük yararlı atıştırmalıklar kullanabilirsiniz. Yürüyüş çok önemli, yürüyüş en güzel ilaçtır diyorum. Hem ucuz hiçbir maliyet getirmiyor. Kolesterole, şekere ve tansiyona faydalıdır. Şeker ilacı şekeri düşürür, tansiyon ilacı tansiyonu düşürür, kolesterol ilacı kolesterolü düşürür ama yürüyüş hepsini düşürür ve hiçbir yan etkisi yoktur. Kilo problemi olanlar mutlaka kilo vermeliler ve dediğim gibi önemli olan hasta olmadan önlem almaktır. Günümüzde Kovid19 nedeniyle insanların yürümesi azaldı. Dışarıya çıkamıyorlar ve bu da evde hem yemeleri arttı hem de hareketsiz kaldılar. Bir şekilde hem yediklerini azaltıp hem de ev içinde aktivitelerini artırmak yararlı olacaktır" şeklinde konuştu.

"Amacımız insanları bilgilendirmek"
Medicana Samsun Hastanesi Genel Müdürü Güner Armutlu ise "Bilindiği üzere 1218 Nisan tarihleri arasındaki hafta bütün dünyada Kalp Sağlığı Haftası olarak kutlanıyor. Tabii, bu kalp sağlığı hepimizin dikkat etmesi gereken bir unsur. Son zamanlarda salgının yoğun olduğu bu dönemlerde kalp hastalıkları çok daha ön plana çıkmaya başladı. Çünkü virüsün etkileri birçok organı etkilediği gibi kalbimizi de olukça etkiler durumda. Biz de bu haftada vatandaşlarımızın, hastalarımızın bu konuda dikkatli olmaları için bir etkinlik düzenlendik. Bu etkinlikteki amacımız, insanları bilgilendirmek, tansiyonlarını ölçüp bir kalp rahatsızlığı olup olmadığı konusunda onlara yardımcı olmak. Medicana Hastaneleri olarak tüm Türkiye’de bu tür özel günlerde, özel durumlarda sosyal sorumluk kapsamında etkinlikler yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

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