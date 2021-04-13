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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsunspor, Menemenspor karşısında ilk peşinde

İHA

Samsunspor, Menemenspor karşısında ilk peşinde

– Spor Toto 1. Lig’in iddialı takımlarından Samsunspor, ligin 30. haftasında karşılaşacağı Menemenspor’u yenerek, İzmir temsilcisine karşı ilk galibiyetini almak istiyor.
Samsunspor ve Menemespor daha önce tarihlerinde 2 kez birbirlerine rakip oldular. Bu karşılaşmalardan 1’ini Menemenspor kazanırken, 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Ligin ilk yarısında Samsun’da oynanan maç 11 beraberlikle sonuçlanırken, Türkiye kupasında oynanan mücadeleyi Menemenspor 41 kazanmıştı.
Karşılaşma öncesinde Samsunspor 29 haftada 16 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile 57 puan topladı. Geride kalan maçlarda rakip filelere 45 gol gönderen kırmızıbeyazlılar kalesinde ise 26 gol gördü.
Menemenspor geride kalan 29 haftada 6 galibiyet, 12 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. Rakip filelere 32 gol gönderen Menemenspor, kalesinde ise 47 gol gördü.
2 takım çarşamba günü saat 13.30’da kozlarını paylaşacaklar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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