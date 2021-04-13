Samsunspor, Menemenspor karşısında ilk peşinde

– Spor Toto 1. Lig’in iddialı takımlarından Samsunspor, ligin 30. haftasında karşılaşacağı Menemenspor’u yenerek, İzmir temsilcisine karşı ilk galibiyetini almak istiyor.
Samsunspor ve Menemespor daha önce tarihlerinde 2 kez birbirlerine rakip oldular. Bu karşılaşmalardan 1’ini Menemenspor kazanırken, 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Ligin ilk yarısında Samsun’da oynanan maç 11 beraberlikle sonuçlanırken, Türkiye kupasında oynanan mücadeleyi Menemenspor 41 kazanmıştı.
Karşılaşma öncesinde Samsunspor 29 haftada 16 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile 57 puan topladı. Geride kalan maçlarda rakip filelere 45 gol gönderen kırmızıbeyazlılar kalesinde ise 26 gol gördü.
Menemenspor geride kalan 29 haftada 6 galibiyet, 12 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. Rakip filelere 32 gol gönderen Menemenspor, kalesinde ise 47 gol gördü.
2 takım çarşamba günü saat 13.30’da kozlarını paylaşacaklar.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.