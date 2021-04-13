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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun’da 7 bin 500 zeytin fidanı dikildi: Zeytincilik yeniden canlanıyor

İHA

Samsun’da 7 bin 500 zeytin fidanı dikildi: Zeytincilik yeniden canlanıyor

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, 2021 yılında Samsun’da 7 bin 500 zeytin fidanının dikildiğini, bu sayede ilde zeytin yetiştiriciliğinin yeniden canlandırılacağını söyledi.
Zeytin, Türkiye’de çok geniş bir yayılım alanı buldu. Türkiye’nin 81 ilinin 41’inde, 843 ilçenin 270’inde zeytin üretimi yapılıyor. Üretimin yüzde 53’ü Ege Bölgesi’nde, yüzde 18’i Marmara Bölgesi’nde, yüzde 23’ü Akdeniz Bölgesi’nde, yüzde 6’sı Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ve yüzde 0,2’si de Karadeniz Bölgesi’nde gerçekleştiriliyor.
Türkiye’de en az zeytin yetiştirilen bölge Karadeniz Bölgesi. Toplam ağaç varlığının yüzde 0,4’ünü ve ülke tane üretiminin yüzde 0,2’sini oluşturan Karadeniz Bölgesi alan ve üretim bakımından altıncı sırada yer alıyor. 2020 yılında TÜİK verilerine göre Samsun’da 63 dekar alanda 35 ton sofralık zeytin bulunuyor. Ancak unutulmaya yüz tutmuş bir tarımsal faaliyet olan zeytin, "Zeytin Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi" ile bölgedeki zeytin üretim alanlarının artırılması amaçlanıyor.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, “Projeyle, Samsun ilimizin; Bafra, Alaçam, 19 Mayıs, Yakakent ve Vezirköprü ilçelerimizde tütün buğday üretimi yapılması zor meyilli alanlarda, makineli tarıma uygun (buğday) olmayan, ortalama buğday verim değerleri düşük olan ve rakım, yağış ve iklim istekleri yönü ile ekonomik olarak zeytin üretimi yapılabilecek olup; şehir merkezlerine uzak alanlarda, geleneksel alışkanlıkları ile tarımsal üretim yapan bu üreticilere daha kazançlı alternatif üretim olarak zeytin yetiştiriciliğini teşvik etmek, üreticinin gelir ve kazancını artırmak, sulama imkânı olan taban suyu olmayan küçük alanlar ile zeytin tarımına uygun alanları bulunan küçük aile işletmelerine, en az 3 dekar olacak şekilde 200 dekara kadar alanlarda zeytin bahçesi tesisi kurulacaktır” dedi.

7 bin 500 zeytin fidanı dikildi
Zeytin Yetiştiriciliği Proje bütçesi Samsun Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’ndan finanse edildiğini belirten Sağlam, “Toplam proje bütçesi 112 bin TL ve çiftçi katkısı da 40 bin TL’dir. Fidanlar; Bafra ilçesine 17 üretici ve 50 dekara 1500 fidan, Alaçam ilçesinde 12 üreticiye 55 dekar alanda 1650 fidan, Yakakent ilçemize 6 üreticimize 25 dekar alanda 750 fidan, 19 Mayıs ilçemize 5 üreticimize 20 dekarda alanda 600 fidan ve Vezirköprü ilçemizde ise 7 üreticimiz de 50 dekar alanda olmak üzere 1500 fidan dağıtımı yapılacaktır. Toplam 47 üretici ile 200 dekar alanda en az 3 dekar bahçe tesis edilecek şekilde Gemlik çeşidi 6 bin adet zeytin fidanı dağıtımı yapılacaktır. Bu sayede 1 dekar buğdaydan 353 TL brüt gelir sağlayan üreticinin, 7. yılın sonunda 1 dekar zeytinlikten 7 bin TL brüt gelir elde etmesi beklenmektedir. Dağıtılan zeytin fidanları ile 7. yılda 200 dekar alandan 280 ton zeytin üretimi gerçekleştirilecektir. 2021 yılı Ocak ayı içerisinde Büyükşehir Belediyesi finansal desteği ile 11 üretici 50 dekar alana 1500 adet zeytin fidanı dikimi tamamlanmıştır. Bu proje ile toplamda 2021 yılı içerisinde bu zamana kadar 58 üreticimizin 250 dekar alanına 7 bin 500 zeytin fidanı dikilmiştir. Kurulacak zeytinlikler; fidanların dikiminden ekonomik olarak verim çağına gelinceye kadar il/ ilçe müdürlüğü teknik personelince izleme, takip ve eğitim çalışmaları sürdürülecektir. Doğru çeşit tercihi ve oluşturulacak iyi uygulama örnekleri ile üreticilere katma değeri yüksek alternatif bir üretim modeli sunulmuş olacak, bölge üreticisi zeytinciliğe özendirilerek, ilimiz zeytin yetiştiriciliğinin yeniden canlandırılması sağlanacaktır” diye konuştu.

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