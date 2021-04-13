Çevreci öğrenciler Samsun’un karbon ayak izini çıkarıyor

Daha sağlıklı bir şehir hedefiyle “Çevreci Okullar; Benim Bi Dünyam” karbon ayak izinin hesaplanması etkinliği ile adından söz ettiren Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri uygulamalı örneklerle dikkatleri üzerlerine çekiyor.

Enerji kaynaklarının daha etkin bir şekilde kullanılması hedefiyle, sürdürülebilir bir çevreye katkı sunmak ve iklim krizine dikkat çekmek adına “Çevreci Okullar; Benim Bi Dünyam” kurucu ortağı olan eTwinning projesine karbon ayak izinin azaltılmasına yönelik etkinliklerle dikkat çeken Samsun Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, çevre sorunlarını azaltarak çevresel sürdürebilirliğe katkı sağlıyor. Projede öğrenciler küresel problemlerde tartışma, araştırma, sorgulama ve sorumluluk alma becerilerini geliştirme, iklim değişikliğiyle mücadele ve uyum sağlama konusunda farkındalık oluşturma, küresel iklim değişikliğinin etkilerini hafifletmek ve bunlara uyum sağlamak için çözümler geliştirme, dijital araçların ve internetin bilinçli ve etkin kullanımını sağlama, işbirlikçi, paylaşımcı, girişimci, üretken, sosyal, iletişimsel, kültürel anlayış ve yabancı dil yeterliliği gibi 21. yüzyıl becerilerinin geliştirilmesini sağlaması hedefleniyor.



“7 İl, 10 Okul, 89 öğrenci çevre için çalışıyor”

Enerji verimliliğinde bilinç geliştiren projeye katılım sağlayan Samsun, Eskişehir, Ankara, Konya, Mersin, Balıkesir, İstanbul olmak üzere 7 il 10 ortak okulun destek verdiği eğitimde Bursa, Bingöl, Eskişehir, Diyarbakır'dan 8 misafir öğretmen eşliğinde 89 öğrenci, bireysel karbon ayak izini azaltmaya yönelik farkındalık çalışmalarıyla farkındalık oluşturuyor. Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri kendi oluşturduğu diyaloglar iklim değişikliğinin nedenleri, iklim değişikliğinde kentlerin rolleri, karbon ekonomisi, yapılması gereken çalışmalar ve uygulama örneklerle farkındalık meydana getiriyor.



“Öğrencilerimize çevre bilincini aşılıyoruz”

Okulların sadece çocukların ihtiyacı olan bilgilerin öğrenildiği bir yer olmadığını, aynı zamanda hayata dair bir takım tutum, değer, beceri ve davranışların da kazanılacağı bir çevre olması gerektiğini belirten Çocuk Gelişim Öğretmeni Rabia Gülcan Şen, “Amacımız, öğrencilerin çevre bilinci konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamak, atıkların yeniden kullanımını sağlayarak küresel iklim değişiminin önüne geçerek her atığın çöp olmadığını göstermek ve atıkların kaynakta ayrılmasına ilişkin paydaş katılımının artırılmasını sağlamaya yardımcı olmaktır” dedi.

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