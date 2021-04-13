Canik’te zabıta denetimleri

Canik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gıda ürünlerinin sağlıklı ve hijyenik şartlarda üretilmesi ve satılması için denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Ramazan ayına girilmesiyle birlikte özellikle gıda üretimi yapan işletmeleri sıkı denetime tutan Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ekmek ve pide üretimi yayan fırınlar başta olmak üzere, pasta ve tatlı imalathanelerine, bakkal ve marketlere yönelik denetim gerçekleştiriyor. Yapılan denetimlerde, istetmelerin üretime uygunluğu, temizliği, hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı, kullanılan ekipmanların uygunluğuyla birlikte üretilen ürünlerin son kullanım tarihleri ve gramaj kontrolleri yapılırken, maske, mesafe kurallarına da bakıldı.

Gerçekleştirilen zabıta denetimleriyle ilgili açıklamada bulunan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “İnsanlarımızın sağlığı için, sağlıklı ve hijyenik ortamlarda üretilen ürünlerin tüketilmesi için denetimlerimiz aralıksız devam ediyor. Bir yandan salgın hastalığın yayılmasını önlemeye yönelik maske, mesafe, temizlik ve hijyen kuralları denetlenirken, diğer yandan, ürünlerin fiyat denetimleri, gramaj denetimleri, satış yapan personellerin temizlik ve hijyen denetimleri, imalathanelerin üretime uygunluğunun denetimleri ekiplerimizce gerçekleştiriliyor. Kurallara uyan, insan sağlığını ön planda tutarak üretim ve satış gerçekleştiren tüm işletmelerimize teşekkür ediyorum. Yine ekiplerimiz bu işletmelerin dışında ilçemizde kurulan semt pazarlarında salgını önlemeye yönelik maske dağıtımı, sosyal mesafe kuralı, ateş ölçümü ve HES kodu sorgulaması denetimlerini sürdürüyor. İlçe insanımızın sağlığını korumaya yönelik denetimlerimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı titizlikle devam edecek. Hem üretim yapan işletmelerimizden hem de vatandaşlarımızdan ricamız maske, mesafe, temizlik ve hijyen konusuna özellikle dikkat etmeleri. Ancak hep birlikte mücadele içinde kurallara uyarak bu salgından kurtulabiliriz. Tüm vatandaşlarıma sağlıklı, huzurlu bir Ramazan ayı diliyorum” dedi.

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