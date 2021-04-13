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Balık sezonuna iklim değişikliği etkisi Malkoç: "Bu sene her balığı avladık. Geçen seneden daha iyi bir sezon geçirdik"

İHA

Balık sezonuna iklim değişikliği etkisi Malkoç: "Bu sene her balığı avladık. Geçen seneden daha iyi bir sezon geçirdik"

Küresel iklim değişikliği Karadeniz’de yapılan balık avcılığını da etkiledi. Balık av yasağının başlamasına günler kala sezonu değerlendiren Samsun Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Başkanı Atıf Malkoç, "Bu sene hamsinin iyi senesiydi. Doğal durumlardan dolayı hava sıcaklıkları aşırı değişmesi hamsiyi etkiledi. Hamsi deniz aşırı fazla var ama boyları ufak" dedi.
Denizlerde av yasağı 15 Nisan’da başlıyor. Sezonun kapanmasına sayılı günler kala Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Başkanı Atıf Malkoç, sezon değerlendirmesinde bulundu. Geçen seneye oranla bu sene daha iyi bir sezon geçirdiklerini belirten Başkan Malkoç, "Sezon bu sene iyi geçti. Hamsi yasağı olmasa daha iyi olurdu. Şükürler olsun geçen seneden daha iyi bir sezon geçirdik. Bütün balıklar vardı. Bu sene her balığı avladık. Hamsi, istavrit, çinekop, palamut balıklarını avladık. Hamsi daha fazla olacaktı. Bu sene hamsinin iyi senesiydi. Doğal durumlardan dolayı hava sıcaklıkları aşırı değişmesi hamsiyi etkiledi. Soğuk su denize şimdi indi. İnşallah geride kalan hamsiler plankton yerde büyürler. Karadeniz üzerindeki avcı çok fazla. Eskisi gibi değil, herkes palamut avlıyor. Karşıdaki ülkeler de avlıyor. Şimdi bütün balıkları Karadeniz’in her yerinde herkes avlıyor. Hamsi sezonu başladı. Birinci ayında yasak geldi. Hepten yasak etselerdi. Balıkçının ondan zararı oldu. Bulgaristan, Romanya, Gürcistan, Abhazya hepsi hamsiyi avladı" diye konuştu.

"Hamsi deniz aşırı fazla var ama boyları ufak"
Denizlerde plankton oranına dikkat çeken Malkoç, "Denizlerde plankton olmayınca öyle oluyor. İnşallah seneye olur da büyür. Hamsi deniz aşırı fazla var ama boyları ufak. O da iklimden dolayı. Hamside hayal kırıklığına uğradık. Hamsiyi avlayacağımız zaman avlayamadık. Sezonun en iyi verimli zamanında avlayamadık. Karşıda ülkeler avladı. Biz seyirci kaldık. Sezonlar 1015 gün kaydı. İklimler döndü. Nisanda kar yağdı. Mevsimler değişti. Tabii, bunun da denize çok etkisi var. Derelerden plankton denize gelmiyor. Denize plankton geldiği zaman bütün balık onu yiyor. Artık piyasa çiftlik balıklarına kaldı" şeklinde konuştu.

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