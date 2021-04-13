Aydemir: "Fındıkta zarar çok gibi görünüyor"

Çarşamba Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Aydemir ve ziraat mühendisleri ile birlikte ilçede yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle, yaşanabilecek dona ilişkin arazi incelemesinde bulundu.

Çarşamba Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Aydemir, son zamanlarda iklim şartlarına uygun olmayan hava koşullarının yaşanması ve nisan ayında yüksek kesimlerde kar yağması üzerine Ziraat Mühendisleri ve İlçe Tarım Müdürlüğü ile sahada incelemelerde bulundu. Yapılan incelemeler üzerine konuşan Başkan Muammer Aydemir, "Biz yüksek kesimlerdeki köyleri gezdik. Baktığınız zaman kar kalınlığı yaklaşık 2530 santimin üzerinde gördük. Yeşildere, Eğridere, Kabaceviz, Güldere, Bezirgan, Karakaya, Konukluk, Köroğlu, Gülören, Aşağı Musalla, Selimiye, Ulupınar, Çatak, Deyincek ve Koldere Doğuyakada ise Kestanepınar, Çatak, Soğucak , Ordubaşı baktığımız zaman yoğun kar yağışı oldu. Yine tepelerde durmakta kar. Daha öncede söylediğim gibi havaların soğuk gitmesinden dolayı don olayı olmuştu. Orda bir zarar görmüştü tabi şu anda zarar tam anlamıyla belli olmaz" diye konuştu.



"Sigorta tespit çalışmaları sonucu yüksek bir rakam gibi gözüküyor"

Geçen yıl açıklanan rekolte durumuna göre bu sene rekoltenin düşük olacağını ifade eden Başkan Aydemir, "Geçen seneki rekolte 600 bin ton oldu toplamda. Bu sene kendi kişisel görüşüm olarak söyleyeyim geçen seneye göre düşük olacak. 500 bin ton üzerinde olmaz diye düşünüyorum. Şartlar ne gösterir bilinmez tabi şuan ki hava şartlarına baktığımızda yüksek kesimlerde ki zararı göz önüne alırsak bu sene rekolte düşüklüğü yaşayacağız diye düşünüyorum. Sigorta tespit çalışmalarında da yüzde 80'e varan zarar tespit edilmiş. Bu da çok yüksek bir rakam gibi gözüküyor." şeklinde konuştu



Zarar gören sadece fındık değil

İlçe deki hava şartlarında olumsuzluk yaşanması sadece fındık üretiminde değil diğer tarım ürünlerinde zarar yaşandığını söyleyen Aydemir, "Bu sadece fındıkta da değil. Bizim Çarşamba Bölgemizde çiftçimiz fasulyede birinci sıralardayız. Fasulyelerimiz şuan toprakta çürüdü. Yoğun yağıştan dolayı. Ekili alanlarımızda çiftçilerimizin de zararı var. Bu da bir etki. İnşallah bundan sonra hava güzel giderse sıcak giderse fındığın açma mevsimi çünkü. Daha iyi olur diye düşünüyoruz" ifadesini kullandı

Ayrıca Aydemir, önümüzdeki hafta hasar tespiti için İlçe Tarım Müdürlüğü ile beraber yeniden arazi çalışmaları yapacaklarını söyledi ve çiftçilerin şu anda epey bir zararı olduğunu ve bu durumun 2014 yılında olan ve tüm Karadeniz Bölgesini etkisi altına alan aşırı soğuk hava koşullarını hatırlattığını söyleyerek çiftçilere geçmiş olsun temennilerinde bulundu.

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