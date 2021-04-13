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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

OMÜ’lü öğrenci Poster Yarışmasında 1. oldu

İHA

OMÜ’lü öğrenci Poster Yarışmasında 1. oldu

– Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) öğrencisi Yavuz Selim Doğanyiğit, Öğrenci Poster Yarışmasında birinci oldu.
OMÜ Mimarlık Bölümü öğrencisi Yavuz Selim Doğanyiğit, İç Mimarlık ve Tasarım Kulübü (İKÜ) tarafından düzenlenen “Pencerenin Ötesinde” Öğrenci Poster Yarışmasında birincilik ödülüne layık görüldü.
Doğanyiğit'in eserine ilişkin yapılan açıklamada, “Covid19 dönemiyle beraber alışkanlıkların değişmesi ve yaşam alanlarımızda günümüzün büyük bir bölümünü geçirmemiz gerekmiştir. Devam eden günler içerisinde günler tekrar etmeye, yaşantılar sıradanlaşmaya başlamıştır. Bu dönemle beraber yaşantımıza karelerden bakmaya başladık. Bu kareler bilgisayarınızın ekranı, telefonunuzun ekranı, televizyonunuzun ekranı veya pencereniz olabilir. Bu çalışmaya da öncelikle karanlık bir kareden akmaktayız. Günlerin sıradanlaşması ve içsel bozulmayı bir sonraki zamanda yine aynı şekilde gören bir özneler bütünü karşımıza çıkmaktadır. Her gecenin bir sabahı olması gibi bu günlerin de bir gün bitecek olması gerçeği içimizdeki umudu, çalışmanın en son karesindeki öznesiz aydınlık pencere ve pencere başından ayrılan özne betimlemektedir. Genel kompozisyonda açık renklerden koyu renklere gidişat içimizdeki umudu temsil etmektedir” denildi.
Pencerenin Ötesinde Öğrenci Poster Yarışmasının asil jüri üyeleri; Neslihan Dostoğlu, Mehmet Üstünipek, Gülay Usta, Dide Akdağ Satır, Aliye Rahşan Karabetça, Handan Güzelci, Pelin Çetken, Meltem Çetinel, Ferhan Yalçın'dan oluştu.
Yarışmada, jüri değerlendirmesi çevrim içi (online) olarak gerçekleştirildi.

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