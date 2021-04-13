OKA uygulamalı e-ihracat danışmanlık desteği başvuruya açıldı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), bölge illerinde faaliyet gösteren ve eihracat yapmak isteyen işletmelere ücretsiz olarak “Uygulamalı Eİhracat Danışmanlık Desteği” sağlayacak.

OKA, Katma Değerli Üretim ve İhracat Sonuç Odaklı Programı çalışmaları kapsamında, TR83 Bölgesinde (Amasya, Çorum, Samsun, Tokat) üretim sürecinde oluşturulan değerin ve üretilen ürünlerin ihraç edilebilirliğinin artırılması ile ihracat yapan işletme sayısının artırılması için çeşitli çalışmalar yürütüyor. Bu çerçevede bölge illerinde faaliyet gösteren ve eihracat yapmak isteyen işletmelere ücretsiz olarak “Uygulamalı Eİhracat Danışmanlık Desteği” sağlanacak.

Başvuru yapacak işletmelerin hâlihazırda ihracat yapması ve/veya eticaret faaliyeti yürütmesi şartı aranıyor. İşletmelerin ihtiyaçlarına ve mevcut dış ticaret bilgi ve deneyim düzeyine uygun olarak tasarlanacak danışmanlık desteğinin uygulama süreci 8 ay olarak planlanıyor. Programa başvuru formunda belirtilen kıstasları büyük ölçüde karşılayabilen Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinden toplam 20 firma dâhil edilecek. Başvurular 22 Nisan 2021 tarihine kadar OKA’nın internet adresinden yapılabilecek.



Program içeriği

Özellikle Kovid19 salgını ile büyük bir ilerleme kaydeden eticaret uygulamaları kapsamında firmaların eihracat sürecinin tüm aşamaları hakkında deneyim sahibi olması ve fiilen eihracat yapabilecek kapasiteye gelmesi hedefleniyor. Bu çerçevede firmalar şu hizmetlerden yararlanacak:

“Firmanın eihracat konusunda genel bilgi düzeyinin artırılması. Firmanın eihracat konusunda teknik bilgi düzeyinin artırılması. Firma mevcut durum ve ihtiyaç analizi çalışmalarının yapılması. Firma için eihracata uygun ürünün(lerin) belirlenmesi. Firma için eihracat stratejisinin belirlenmesi. Web sayfası ve/veya global pazar yerleri üzerinden eihracata giriş, müşteri bulma, ödeme sistemleri, mal gönderimi ve iade süreçleri, firmanın görünürlük, reklam ve tanıtım faaliyetlerine destek olunması (sosyal medya hesapları oluşturulması, web sayfasının gözden geçirilmesi), program kapsamındaki hizmetler belirlenen sınırlar dâhilinde aşağıdaki yöntemlerle sunulacak. Toplam uygulama süresi: 8 Ay. 3 günlük eihracat eğitimi (Her firma için). 8 adet saha ziyareti (Her bir firma için; minimum). 28 saat yüz yüze/uzaktan destek (Her bir firma için; minimum). Telefon, eposta ve telekonferans yolu ile sürekli destek.”

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