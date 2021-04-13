Samsun'da otomobil sulama kanalının rögarına çarptı: 1 yaralı

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Samsun'da yoldan çıkan otomobilin sulama kanalının rögarına çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Bafra ilçesi Samsun Sinop karayolu 61. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Kaya (30) idaresindeki 55 TB 562 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak tarla kenarında sulama kanalının rögarına çarptı. Kazada yaralanan araç sürücüsü Hüseyin Kaya 112 ekipleri tarafından ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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