Tramvayda unutulan içi dolar dolu cüzdan sahibine ulaştırıldı

Samsun'da raylı sistemde çalışan güvenlik görevlisi tramvayda bulduğu, içinde 2 bin 350 dolar ve 113 TL para bulunan cüzdanı sahibine ulaştırdı.

Atakum ilçesinden Canik ilçesine gitmek için tramvaya binen yabancı uyruklu bir kişi, Belediye Evleri İstasyonu'nda inerken cüzdanını düşürdü. Samsun Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan SAMULAŞ'ta çalışan güvenlik görevlisi Yunus Emre Ömür, tramvayı kontrol ederken bir cüzdan gördü. Cüzdanı kontrol eden görevli, içinde 2 bin 350 dolar ve 113 TL para olduğunu fark etti.

SAMULAŞ'ın kayıp eşyalar bürosuna teslim edilen cüzdan, daha sonra sahibinin başvurusu üzerine kendisine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.