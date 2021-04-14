Dereye devrilen otomobilde yanarak öldü; bagajda çok sayıda uyuşturucu hap ele geçti

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Hakan AKGÜNOğuzhan UYSAL/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da dere yatağına devrilip alev alan otomobilde kimliği belirsiz kişinin cesedi bulundu. Otomobilin bagajında yüzlerce uyuşturucu hap ele geçirildi.

Atakum ilçesi Sarayköy Mahallesi'nde dün saat 22.00 sıralarında, dere yatağına devrilip alev alan otomobili görenler, 112 Acil Servis'e bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Araçta yapılan incelemede 1 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, bagajda ise yüzlerce uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ceset, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, ölen kişinin kimliğini araştırıyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Hakan AKGÜN-Oğuzhan UYSAL

2021-04-14 10:23:21



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