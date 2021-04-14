Güvenlik görevlisi, duraktaki yolcuya kalp masajı yaptı; o anlar kamerada

Zeynep Irmak ÖCAL, Oğuzhan UYSAL/SAMSUN, (DHA) SAMSUN'da durakta tramvay beklerken kalp krizi geçiren Serkan K.´ya (31), güvenlik görevlisi Eray Parlak kalp masajı yaptı. Sağlık ekiplerinin gelmesiyle hastaneye kaldırılan Serkan K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Eray Parlak'ın kalp masajı yaptığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 27 Mart'ta Canik ilçesindeki Balıkçı Barınağı tramvay durağında yaşandı. Tramvay beklerken bir anda rahatsızlanan Serkan K.´nin zor nefes aldığını fark eden güvenlik görevlisi Eray Parlak, yanına gitti. Serkan K., Parlak´a `nefes alamıyorum, kendimi iyi hissetmiyorum´ deyince hemen 112 acil servise haber verildi. Serkan K., çevredeki vatandaşların yardımıyla duraktaki bankın üzerine yatırıldı. Durumu gittikçe kötü olan Serkan K.´ya, daha önce ilk yardım eğitimi almış bulunan Eray Parlak kalp masajı yaptı ve Serkan K., olay yerine sevk edilen 112 acil sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. O anlar ise duraktaki güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kalp krizi geçirdiği belirtilen Serkan K.´nen ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.
`KALP MASAJINDAN SONRA NEFES ALMAYA BAŞLADI´
Yaşadığı anları anlatan Eray Parlak, "O gün benim nöbetim vardı, vatandaş durağa doğru geldi ancak iki büklüm bir haldeydi. `Nefes alamıyorum, kendimi hiç iyi hissetmiyorum´ dedi. Dudakları morarmıştı ve kusması da vardı. Aslında kalp krizi belirtileri gösteriyordu. Hemen ambulansa haber verdim. Bazı istasyonlar da tek bazılarında çift çalışıyoruz. O gün de ben tek çalışıyordum. Vatandaşı, içeri taşıdım ve kendisini sert bir zemine yatırdım. Bu sırada da kendisiyle sürekli konuştum, adını ve yaşını sordum. O an sıkıntı yoktu ama birden kötü olmaya başladı ve kustu, `ben artık gidiyorum, nefes alamıyorum, beni kurtar´ deyince kalp masajı yapmaya karar verdim. Masajdan sonra biraz daha rahatladı ve nefes almaya başladı. Ben de biraz rahatladım" diye konuştu.
`2-3 GÜN OLAYIN ETKİSİNDE KALDIM´
Zaman zaman ilk yardım eğitimleri aldıklarını ve eğitimleri güncellediklerini ifade eden Parlak, şunları söyledi:
"11 yıldır SAMULAŞ´ta güvenlik görevlisi olarak çalışıyorum. Burada ben değil de diğer personeller de olsaydı aynı özveriyi onlar da gösterirdi. O dakikalarda insan panik oluyor. Kendisiyle konuşmaya çalışırken telefonu çaldı ve açmak zorunda kaldım. Arkadaşı arıyordu ve kendisine, `panik olmaması gerektiğini ve arkadaşının biraz rahatsızlandığını´ belirterek, adresi de verdim. Serkan beyin çok bilinci yerinde değildi. Daha sonra sağlık çalışanları geldi, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Elimizden geleni yaptık, görevli olmazsak bile bu bir insanlık vazifesidir. O hastanın iyi olduğunu duyunca çok mutlu oldum, bu da bana yetti. Olaydan sonra durumunu çok merak ediyordum, hep aklımdaydı. Telefonla görüştük, o bana teşekkür etti, ben de ona teşekkür ettim. Durumunun iyi olduğunu söyledi. Çok rahatladım, zaten aklımdan hiç çıkmadı, elimden geleni yaptım ama bir şey oldu mu diye hep düşündüm. 2-3 gün olayın etkisinde kaldım. Kalp kriziyle ilk kez karşılaştım. `Beni kurtar, nefes alamıyorum´ demesi gözümün önünden gitmiyor" şeklinde konuştu.DHA-Genel Türkiye-Samsun Zeynep Irmak ÖCAL, Oğuzhan UYSAL
2021-04-14 12:34:26
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