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Tırın üzerindeki tonlarca ağırlığındaki beton köprü kirişleri yola devrildi

İHA

Tırın üzerindeki tonlarca ağırlığındaki beton köprü kirişleri yola devrildi

Samsun'da tırın dorsesinde yüklü tonlarca ağırlığındaki beton köprü kirişleri virajda tırın dorsesinin devrilme sonucu yola saçılırken, tırın yanında araç olmaması muhtemel bir faciayı önledi.
Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi Ankara yolu Toybelen Işıklı Kavşak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nazir Y. idaresindeki 06 DC 047 çekici ve 06 BB 1205 dorse plakalı tırın dorsesi tali yoldan anayola giriş yapıp kavşaktan dönmek isterken devrildi. Devrilen dorsenin üzerinde bulunan tonlarca ağırlığındaki 6 adet beton köprü kirişi yola savruldu. Bu esnada kavşakta tırın yakınında araç bulunmaması muhtemel faciayı önledi. Kazada yaralanan olmazken yol araç trafiğine kapandı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kısa sürede kaza yerine gelerek yolu kavşağın ters yönünde trafiğe açarak ulaşımı sağladı. Yola saçılan beton kirişler ise vinç yardımıyla başka tırların üzerine yüklenip kaldırılınca trafik normale döndü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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